Más de 5000 migrantes regresan a Marruecos tras la entrada masiva en Ceuta: cerca de 100 renuncian a la solicitud de asilo en España.

Más de 5300 migrantes han regresado voluntariamente a Marruecos en los últimos días tras la entrada masiva registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio, según ha informado este domingo el Gobierno. Además, cerca de un centenar de personas han renunciado a su solicitud de asilo en España.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha detallado estas cifras en un comunicado en el que también ha informado del operativo desplegado este domingo en Ceuta para trasladar a un espacio cerrado a 864 personas que pernoctaban en las calles. El Gobierno de Ceuta calcula que todavía permanecen en la ciudad unas 13.000 personas, entre adultos y menores.

Más de 5300 migrantes han regresado voluntariamente a Marruecos

Ángel Víctor Torres ha señalado que durante estas semanas el Gobierno de España ha habilitado 4500 plazas y ha conseguido que más de 5300 personas regresen voluntariamente a Marruecos. A esta cifra se suma cerca de un centenar de migrantes que han renunciado a la petición de asilo en España.

El ministro ha defendido que el objetivo fundamental es “recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes”, para lo que considera indispensable habilitar espacios que permitan que los migrantes no permanezcan en la calle y que “todos aquellos que no tengan derecho a protección internacional sean devueltos a Marruecos”.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Fuente: EFE Laura Rincón

El operativo traslada a 864 personas de las calles de Ceuta

El operativo realizado a primera hora de este domingo permitió trasladar a un espacio cerrado a 864 personas que permanecían en las calles de Ceuta, concretamente en la zona de Loma Colmenar. Torres ha asegurado que la actuación se ha desarrollado “con éxito” y que los migrantes ya se encuentran en un emplazamiento temporal.

El traslado forma parte de las medidas adoptadas por el Gobierno para disponer de espacios habilitados y poder realizar las actuaciones necesarias con las personas que todavía permanecen en la ciudad.

Más de 5000 migrantes han vuelto ya a Marruecos y un centenar ha renunciado al asilo. EFE

El Gobierno prepara las devoluciones tras identificar a los migrantes

Torres ha insistido en que las devoluciones a Marruecos requieren previamente identificar a las personas y completar el procedimiento establecido por la legislación vigente. El ministro ha reiterado que el objetivo es recuperar la normalidad “ cuanto antes y para ello es indispensable que las personas no estén en la calle, realizar las labores de triaje y reseña y que todos aquellos que no tengan derecho a protección internacional sean devueltos a Marruecos ”.

Según ha explicado, las devoluciones se acelerarán una vez que los migrantes se encuentren en espacios habilitados. Mientras tanto, el Gobierno de Ceuta cifra en unas 13.000 las personas que permanecen todavía en la ciudad, entre adultos y menores.