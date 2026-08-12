Cenar bien no tiene que ser complicado ni aburrido. Sandra Moñino, nutricionista y creadora de contenido, da una opción de cena que es mucho más que rica: es proteica, saciante y además favorece un efecto antiinflamatorio, perfecto para cuidar nuestra salud al terminar el día.

En un video que compartió en sus redes sociales, Moñino explica cómo elaborar un wrap casero con queso cottage, un ingrediente que aporta múltiples beneficios. Además, la preparación es sencilla y rápida, perfecta para quienes no disponen de mucho tiempo, pero quieren cuidar su alimentación.

El queso cottage, el ingrediente clave para una cena baja en grasas y rica en proteínas. (Foto: Freepik)

Cuáles son los ingredientes clave para la cena saludable y deliciosa que recomienda Sandra Moñino

La base de esta receta que aporta la nutricionista es una masa casera que se hace en pocos minutos con ingredientes accesibles. Aquí tienes lo que necesitas:

2 huevos

200 g de queso cottage

Especias al gusto (Sandra recomienda cúrcuma, pimienta y orégano)

Tomate

Aguacate

Jamón serrano

Paso a paso: cómo preparar el wrap proteico que recomienda la nutricionista

Sandra Moñino comparte un método que te permite cocinar en casa esta cena tan versátil. Estos son los pasos:

En una licuadora, mezcla los huevos, el queso cottage y las especias hasta obtener una masa homogénea. Extiende la mezcla sobre una bandeja cubierta con papel de horno y espolvorea un poco más de orégano por encima. Cocina en el horno a 180 °C durante 20 minutos hasta que la masa esté firme. Retira la masa y añade encima las rodajas de tomate, aguacate y jamón serrano. Enrolla la masa con los ingredientes y corta en trozos para servir.

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Cuáles son los beneficios del queso cottage

El queso cottage es un alimento bajo en calorías y grasas, pero muy rico en proteínas, calcio, vitaminas y fósforo. Según el portal Life Pro Nutrition, es especialmente recomendado para personas que buscan: