El PP cuestiona a Pedro Sánchez por “envalentonarse” con Italia tras la crisis en Ceuta: “¿Por qué no lo hace con el país de donde vinieron los inmigrantes?”

Luego de la grave crisis migratoria que sufrió la ciudad autónoma española de Ceuta, cuando más de 50.000 personas cruzaron la frontera desde Marruecos, el vicesecretario de Política Autonómica del Partido Popular, Elías Bendodo, ha cuestionado la gestión del Gobierno nacional de Pedro Sánchez para mitigar la problemática.

De esta forma, ha criticado que el presidente se “envalentone” con Italia, tras restablecer de forma temporal los controles fronterizos en puertos y aeropuertos de España para los viajeros procedentes de ese país. La medida se estableció luego de que el Ejecutivo liderado por Giorgia Meloni decidiera mantener la suspensión del Acuerdo Schengen entre ambos países.

Las críticas del PP a la gestión de Pedro Sánchez tras la crisis migratoria en Ceuta

En una rueda de prensa en Barcelona, Elías Bendodo ha cuestionado la falta de represalias contra Marruecos tras la entrada masiva de inmigrantes irregulares a la ciudad ubicada en el estrecho de Gibraltar: “¿Por qué España se envalentona con Italia y no lo hace con el país de donde vinieron todos los inmigrantes y violentaron nuestras fronteras, que es Marruecos?”, ha afirmado Bendodo, según la información publicada por EFE.

Las declaraciones surgen luego de que el Gobierno de España decidiera imponer controles fronterizos a Italia como respuesta a la ratificación de la suspensión del Acuerdo Schengen por parte del Ejecutivo de ese país. Tras lo ocurrido en Ceuta, el Gobierno de Giorgia Meloni había endurecido los controles hasta que se hubieran eliminado por completo los riesgos para la seguridad y el terrorismo en Italia.

“Sánchez no es capaz de solucionar la crisis interna en Ceuta y lo que ha hecho es abrir un conflicto diplomático con Italia”, ha lamentado el dirigente del PP, que ha calificado de “error” las políticas del Ejecutivo que están aislando “cada vez más” a España en Europa.

Asimismo, el vicesecretario de Política Autonómica del PP ha acusado al presidente del Gobierno de “irresponsable” y “egoísta” por no “ponerse enfrente” de la crisis de Ceuta, pese a que la situación en la frontera se siga “agravando”.

“El primero que tiene que dar la cara y dar explicaciones es el presidente y no escudarse a final de mes en algunos ministros”, ha dicho Bendodo, refiriéndose a la comparecencia ante el Congreso que realizarán los ministros de Defensa, Margarita Robles; Presidencia, Félix Bolaños; Interior, Fernando Grande-Marlaska; y Exteriores, José Manuel Albares.

El PP cuestiona a Pedro Sánchez por “envalentonarse” con Italia tras la crisis en Ceuta: “¿Por qué no lo hace con el país de donde vinieron los inmigrantes?” Fuente: Shutterstock Shutterstock

El presidente de Ceuta ha reclamado al Gobierno un plan para normalizar la situación

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reclamado este lunes al Gobierno un plan urgente para recuperar la normalidad en la ciudad tras la entrada masiva de personas desde Marruecos, que incluya la expulsión de aquellas que todavía permanecen en la ciudad.

Vivas ha trasladado esta petición al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y ha considerado que la situación es “absolutamente inasumible, insostenible e inaceptable” por la presencia de miles de personas en las calles sin alojamiento y en condiciones de extrema precariedad.

Por otro lado, el presidente ceutí ha pedido priorizar la habilitación urgente de un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) para estas personas mientras se tramitan sus expedientes de expulsión, una medida que permitiría, según ha defendido, atender sus necesidades básicas y evitar su permanencia en las calles.

Para agilizar estos procedimientos, Vivas ha reclamado un refuerzo de las áreas de Extranjería, Justicia, Fiscalía y Policía, y un incremento “sustancial” de los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Asimismo, al ser consultado sobre la cantidad de migrantes irregulares que aún permanecen en la ciudad autónoma, Vivas ha estimado que podrían ser “entre ocho y once mil”, basándose en la situación que perciben los vecinos y en la información trasladada por los agentes que patrullan las calles.

Incluso, ha comparado la cifra actual con la afluencia de personas que habían ingresado a Ceuta durante la crisis migratoria de mayo de 2021 y ha advertido que representaría alrededor del 12% de la población de la ciudad en las calles, lo que supondría graves consecuencias para la limpieza, la seguridad, la convivencia y el funcionamiento de los servicios de la ciudad.

El PP cuestiona a Pedro Sánchez por “envalentonarse” con Italia tras la crisis en Ceuta: “¿Por qué no lo hace con el país de donde vinieron los inmigrantes?” EFE

Por último, Vivas ha reclamado al Ejecutivo nacional que transmita a los ciudadanos “de manera inequívoca y rotunda” que la seguridad de la frontera está garantizada, y ha advertido de que lo ocurrido el 30 de julio “no puede volver a ocurrir, ni el día 15 ni nunca”.