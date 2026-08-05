CASTILLEJOS (MARRUECOS), 30/07/2026.- Las autoridades marroquíes han comenzado a emplear material antidisturbios este jueves para dispersar a la multitud congregada en los alrededores de la frontera con Ceuta, según pudo comprobar EFE sobre terreno. Marruecos ha utilizado cañones de agua y ha reforzado la presencia policial. EFE/ Mohamed Siali

La crisis migratoria de Ceuta vuelve a situarse en el centro del debate político. El Partido Popular ha solicitado que tanto el Congreso como el Senado habiliten el mes de agosto para celebrar sesiones extraordinarias en las que el Gobierno y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) expliquen lo ocurrido durante la entrada masiva de personas desde Marruecos.

La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo considera que la gravedad de la situación requiere una respuesta inmediata de las Cortes Generales. Tras registrar diferentes iniciativas parlamentarias en los últimos días, el PP insiste en que las explicaciones del Ejecutivo no pueden esperar al periodo ordinario de sesiones.

Entre las medidas planteadas figura la convocatoria de comisiones parlamentarias tanto en el Senado como en el Congreso para analizar la gestión de la crisis migratoria de Ceuta y conocer qué actuaciones se están adoptando para evitar que vuelva a producirse un episodio similar.

EFE

Qué comisiones quiere convocar el PP y qué explicaciones reclama al Gobierno

El PP propone habilitar en el Senado las comisiones de Defensa, Interior, Exteriores y Seguridad Nacional. De forma paralela, ha solicitado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que convoque cuanto antes la Diputación Permanente para permitir sesiones extraordinarias en esas mismas comisiones.

El objetivo, según la formación, es que los ministros competentes expliquen las medidas que está adoptando el Ejecutivo para impedir que se repita la crisis migratoria de Ceuta, especialmente después de que, según recuerda el partido, en redes sociales circulen mensajes que apuntan a una nueva entrada masiva prevista para el 15 de agosto.

Además, el Grupo Popular ya ha registrado solicitudes de comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y de la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, para que comparezcan ante la Comisión de Secretos Oficiales y den explicaciones sobre lo sucedido.

El PP intensifica sus críticas a Pedro Sánchez por la gestión de la inmigración

Las críticas del Partido Popular también se han dirigido al presidente del Gobierno durante sus vacaciones en Lanzarote. En un comunicado , el diputado nacional y presidente del PP en Gran Canaria, Carlos Sánchez, cuestionó el despliegue de seguridad establecido en torno a la residencia oficial de La Mareta.

Según el dirigente popular, el dispositivo incluye “un perímetro marítimo restringido de 670.000 metros cuadrados, una superficie equivalente a cerca de un centenar de campos de fútbol, además de patrulleras, controles terrestres y un importante operativo policial”. A su juicio, ese despliegue contrasta con los recursos destinados a afrontar la inmigración.

Carlos Sánchez aseguró que “resulta llamativo que el Gobierno sea capaz de establecer un cordón de semejantes dimensiones para proteger las vacaciones del presidente, mientras sigue negándose a reforzar de verdad los medios materiales y humanos que necesitan quienes cada día defienden nuestras fronteras frente a una presión migratoria sin precedentes”.

También afirmó: “Da la sensación de que el exceso de celo está más orientado a impedir que pueda difundirse una fotografía del presidente disfrutando de sus vacaciones en Lanzarote mientras Ceuta atraviesa una gravísima crisis migratoria”.

Miguel Tellado reclama responsabilidades políticas por la crisis migratoria de Ceuta

El secretario general del PP, Miguel Tellado, endureció igualmente el discurso contra el Ejecutivo durante un acto celebrado en San Sebastián. El dirigente popular sostuvo que la Audiencia Nacional será la encargada de determinar las posibles responsabilidades judiciales y penales derivadas de los hechos ocurridos en Ceuta.

Tellado acusó al Gobierno de haber actuado con una actitud “negligente” y aseguró que “sabía lo que iba a pasar y no hizo nada”. En su intervención volvió a pedir la dimisión de los ministros Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares y Margarita Robles.

Asimismo, afirmó que España dispone de “unos servicios de inteligencia de primer nivel” y defendió que el Ejecutivo conocía la situación con antelación. También sostuvo que el Gobierno dejó a “85.000 españoles que viven en Ceuta abandonados” y reclamó “responsabilidades políticas al Gobierno de Pedro Sánchez”, al considerar que “el país merece algo mejor”.