La izquierda presiona a Pedro Sánchez por los casos de corrupción que afectan al PSOE: le exigen explicaciones “claras y convincentes”. (Fuente: IA)

La presión sobre Pedro Sánchez por los presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE sigue creciendo. El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha asegurado este domingo que el presidente del Gobierno, como máximo dirigente del partido, “debe dar explicaciones claras y convincentes” sobre las informaciones que salpican a la formación socialista.

Durante la apertura de la reunión de la Coordinadora Federal de IU, máximo órgano de debate y dirección de la formación, Maíllo sostuvo que “el Partido Socialista tiene un problema con la corrupción” y defendió que el jefe del Ejecutivo debe asumir responsabilidades políticas y adoptar medidas concretas para afrontar la situación, informó EFE.

Maíllo exige explicaciones y responsabilidades a Sánchez

Antonio Maíllo afirmó que Pedro Sánchez “debe dar explicaciones claras y convincentes” sobre los presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE. Además, señaló que “el Partido Socialista tiene un problema con la corrupción” y añadió que “si estuviera la casa limpia, no habría base” para la “estrategia de derribo” de la derecha contra el actual Ejecutivo.

El dirigente de IU también sostuvo que Pedro Sánchez “tiene que asumir la responsabilidad” de haber elegido a dos responsables de organización que, según indicó, han tenido prácticas rechazables. Asimismo, en alusión a José Luis Rodríguez Zapatero, manifestó que hay que conocer “ qué hacía un expresidente del Gobierno dedicándose a promover el negocio de sus hijas con recepción de facturas de comisionistas amigos suyos ”.

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, pide a Sánchez explicaciones "claras y convincentes" ante presuntos casos de corrupción. Fuente: EFE Jose Manuel Pedrosa

Las medidas anticorrupción que reclama IU

Maíllo consideró que, además de ofrecer explicaciones, “Pedro Sánchez tiene que hacer algo más, que es hablar con leyes”. En este sentido, recordó que un año después siguen esperando el cumplimiento de las 35 medidas que IU propuso contra la corrupción, que, según afirmó, “no se han tomado ni llevado a cabo”.

También advirtió que “ si Moncloa sigue con sus decisiones unilaterales sin tener en cuenta la otra parte del Gobierno, nos sentimos liberados de estas y debemos proponer directamente a la sociedad española las medidas que de manera urgente tenemos que abordar en la agenda de Gobierno ”.

El coordinador federal de IU señaló que el principal motivo por el que forman parte del Gobierno es impulsar reformas sociales y blindar y extender derechos. Por ello, lanzó una advertencia al PSOE al afirmar que “o espabilan en el PSOE, o los espabilamos por el bien del país”.

Maíllo advierte: "Que la presentación de los Presupuestos Generales no sirva solo para desviar la atención sobre la parálisis del PSOE y sus 'corruptelas'". (Fuente: Shutterstock).

Presupuestos de 2027, alianzas de la izquierda y la visita del papa León XIV

Maíllo valoró positivamente el anuncio de la presentación de los Presupuestos Generales para 2027, aunque advirtió que no quieren que sea “un conejo en la chistera” para desviar la atención sobre la parálisis del PSOE y sus “corruptelas”.

Asimismo, afirmó que, o se explican y atajan estos casos, “o no desatascamos para precisamente utilizar el presupuesto en una aceleración de las reformas estructurales que necesita nuestro país”.

Por otro lado, destacó que el acto ‘Un paso al frente’, celebrado el pasado fin de semana en Barcelona con la participación de Sumar, IU, Comuns y Más Madrid, “marca un hito ya irreversible”. Añadió que “hay que empujar estas alianzas en todos los territorios” y que siguen abiertos a dialogar para construir un “frente fuerte” al servicio de la mayoría social.

Respecto a la visita del papa León XIV a España, aseguró que supone un recordatorio de las posiciones en favor de la paz, de su confrontación con Trump y “sus guerras”, así como de su disposición favorable a la dignidad de las personas migrantes.