El Gobierno asegura que 2026 es el peor año de incendios: 226.000 hectáreas quemadas, 43 grandes fuegos y más de 1.100 evacuados

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha advertido de que todos los datos apuntan a que 2026 va a ser “el peor año en materia de incendios”. A día de hoy se han quemado ya 226.000 hectáreas en toda España.

“Hemos empezado mucho antes la temporada de incendios y los datos avalan que es un año especialmente dramático; queda todavía campaña, ojalá no se cumplan las previsiones, pero apunta al peor año”, ha afirmado en la Cadena SER.

Según la vicepresidenta, se trata de un verano “complicadísimo”, el más cálido desde que existen registros, con 43 grandes incendios forestales desde principios de año.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha explicado la gravedad de los incendios en 2026. EFE

Cómo evoluciona el incendio de Niebla en Huelva

El fuego declarado el jueves en Niebla (Huelva) es el más grave y alcanza ya una superficie recorrida de 25.000 hectáreas, aunque los equipos observan una ralentización en su avance. El consejero andaluz Antonio Sanz ha precisado que ese dato responde a la superficie recorrida por las llamas, y no a vegetación calcinada en su totalidad.

“Lo que estamos consiguiendo es que cada día crezca menos, hasta que logremos perimetrar y consolidar la estructura del territorio afectado”, ha explicado Sanz. La investigación sobre el origen del fuego sigue en una fase incipiente, y la Guardia Civil ha desplegado unos 300 agentes para esclarecer las circunstancias.

Por precaución, se ha evacuado a 672 personas de las zonas de mayor riesgo. En las labores de extinción trabajan más de 680 efectivos, entre ellos medios del Infoca, la Unidad Militar de Emergencias, el Ejército de Tierra y varias BRIF, apoyados por 202 medios terrestres, 14 buldóceres y 15 medios aéreos que podrían ampliarse hasta 26.

La situación de Huesca y Castilla y León en el marco de las olas de calor y los incendios. Fuente: EFE Magdalena Rubio Díaz

Qué situación viven Huesca y Castilla y León

En Las Peñas de Riglos (Huesca), el incendio declarado el lunes afecta ya a unas 4.200 hectáreas y presenta una evolución desfavorable, con un perímetro sin consolidar de unos 60 kilómetros.

El operativo, con unos 500 efectivos y 24 medios aéreos, trabaja en acciones defensivas ante unas previsiones poco favorables, con viento del sur y temperaturas altas.

El fuego ha obligado a desalojar a 440 personas de ocho municipios: Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Arbués, Alastuey, Bailo y Larués. El Gobierno de Aragón confía en que el incendio dé alguna oportunidad para pasar al ataque en las próximas horas.

En Castilla y León se han detectado nuevos focos. Una quincena de medios trabaja en el incendio de Villanueva de Arriba (Palencia), que ha alcanzado el nivel de gravedad 1, mientras otro fuego en Quisicedo (Burgos) ha movilizado un amplio dispositivo. En Salamanca, el declarado en una zona de cultivo de Velayos quedó extinguido en pocas horas.

Por qué preocupa el día del eclipse solar

Aagesen ha lanzado un llamamiento a la prudencia ante la jornada del eclipse, cuando miles de personas se desplazarán a espacios naturales para observar el fenómeno. Ese movimiento masivo puede elevar el riesgo de nuevos incendios en plena ola de calor.

“Hablamos de muchos desplazamientos porque es un evento histórico (…) y muchas de las ubicaciones son espacios naturales, por lo tanto es imprescindible la coordinación entre todas las administraciones, la prevención”, ha explicado la vicepresidenta.

Sobre el pacto de Estado frente a la emergencia climática, ha recordado que no hay consenso político y ha emplazado al PP a aclarar si está “del lado de la ciencia” o “del negacionismo”.