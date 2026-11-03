El Gobierno de España asegura que Óscar Puente no dimitirá ni será cesado tras la tragedia ferroviaria ocurrida la pasada semana en Urda (Toledo). El ministro de Transportes continuará al frente del departamento y, tal y como estaba previsto, seguirá como candidato del PSOE por Valladolid para las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Las peticiones de dimisión del ministro se han sucedido desde distintas formaciones políticas tras el siniestro ferroviario. Sin embargo, el Ejecutivo descarta tanto una renuncia voluntaria como una decisión de Pedro Sánchez para apartarlo del cargo, informó este martes la agencia de noticias EFE.

El Gobierno descarta la dimisión de Óscar Puente tras el accidente ferroviario

Las fuentes del Ejecutivo subrayan que la posibilidad de que el ministro dimita está “absolutamente descartada” y aseguran que tampoco está previsto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo cese. Estas declaraciones llegan después de que diferentes partidos políticos reclamaran responsabilidades por el accidente de Urda.

Puente ha comparecido este martes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. Durante su intervención, afirmó que puede entender las peticiones de dimisión de personas como Ada Colau, cabeza de lista de Frente Amplio, pero no las del PP ni las de su líder, Alberto Núñez Feijóo.

El Ejecutivo insiste en que el ministro ni por acción ni por omisión tuvo responsabilidad en el accidente. Por ese motivo, considera que debe continuar al frente de Transportes y encargarse de las medidas necesarias para afrontar la situación.

El Gobierno asegura que Puente no dimitirá ni será cesado tras el accidente de tren de Urda. Fuente: EFE Ismael Herrero

Óscar Puente seguirá como candidato del PSOE por Valladolid el 29N

El Gobierno también descarta que Puente vaya a renunciar a su candidatura para las elecciones del próximo 29 de noviembre. El ministro figura como número uno de la lista del PSOE por Valladolid y, según las fuentes consultadas, su continuidad en la candidatura no está en cuestión.

No obstante, desde el Ejecutivo señalan que su prioridad actual no es hacer campaña electoral, sino seguir al frente de las actuaciones que deben ponerse en marcha tras el accidente ferroviario de Urda.

Para el Gobierno, la manera de asumir la responsabilidad institucional es hacerse cargo de lo sucedido, reaccionar y ofrecer información sobre el accidente. Además, considera que Puente es quien está en mejores condiciones para explicar las medidas que se adopten y recuperar la confianza de los ciudadanos en la alta velocidad.

El Gobierno descarta que Puente vaya a renunciar a su candidatura para las elecciones del próximo 29 de noviembre Shutterstock

Las medidas para reforzar la seguridad ferroviaria no esperarán al 29N

El ministro anunció este martes una serie de medidas destinadas a reforzar la seguridad de la red de alta velocidad. Aunque buena parte de estas actuaciones deberían implementarse después de las elecciones, el Ejecutivo defiende que su puesta en marcha no debe quedar condicionada por el calendario electoral.

Las fuentes gubernamentales recalcan que el objetivo es recuperar la confianza en el sistema ferroviario y responder a las preocupaciones de los ciudadanos. Por eso, sostienen que las decisiones deben tomarse desde ahora, sin esperar a conocer el resultado de los comicios ni un posible cambio de Gobierno.

En este sentido, el Ejecutivo insiste en que la obligación de sus responsables es actuar ante los problemas y estar a la altura de las instituciones. También descarta, por el momento, que esté sobre la mesa el cese del presidente de Adif.