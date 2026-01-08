Los Presupuestos 2023 de España han sido aprobados este martes.

El anuncio de un nuevo modelo de financiación autonómica volvió a tensar la política española. El acuerdo entre el Gobierno y ERC promete cambios relevantes. Cataluña recibiría, según ERC, unos 4.700 millones de euros adicionales. El debate impacta en todas las comunidades y en la estabilidad legislativa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladó la propuesta a Oriol Junqueras. El encuentro tuvo lugar en el Palacio de la Moncloa. Fue el primer encuentro público tras la salida de prisión de Junqueras. El anuncio activó reacciones inmediatas del PP y del propio Ejecutivo.

La financiación autonómica se convirtió en eje central del debate político. El Gobierno sostiene que todas las comunidades ganan. El PP denuncia una cesión política. ERC defiende que se respeta la ordinalidad y que nadie pierde recursos.

El anuncio de Junqueras: 4700 millones más para Cataluña

Oriol Junqueras anunció que el nuevo modelo dará a Cataluña alrededor de 4700 millones de euros adicionales. Según ERC, el incremento equivale a un 12%. El líder republicano explicó el alcance tras reunirse con Sánchez en la Moncloa.

Junqueras sostuvo que el acuerdo respeta el principio de ordinalidad. Señaló que la contribución catalana no supondrá perder riqueza relativa. “La contribución de Cataluña al resto del sistema no supondrá que pierda riqueza”, afirmó.

Además, indicó que habrá un incremento presupuestario para el resto de las autonomías. Ese anuncio lo realizará la ministra de Hacienda. María Jesús Montero presentará los detalles este viernes, según explicó Junqueras.

Qué incluye y qué deja fuera el nuevo modelo

El acuerdo no incorpora un sistema para que Cataluña recaude el IRPF. Junqueras dejó claro que ese punto sigue pendiente. “Esa es una cuestión que sigue pendiente”, afirmó tras la reunión.

El líder de ERC advirtió que el cumplimiento de ese compromiso será clave. De ello dependerá una negociación presupuestaria futura. “De ese cumplimiento dependerá que haya una negociación presupuestaria”, subrayó.

Junqueras recordó que “hay provincias en el estado español que recaudan todos los impuestos”. A su juicio, no debería existir impedimento para avanzar en ese sentido. La recaudación sigue siendo un eje de tensión.

El choque con el PP y la acusación de corrupción política

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, rechazó el acuerdo de financiación. Afirmó que Sánchez usa la Moncloa como una “casa de empeños”. Según Feijóo, la igualdad “no puede ser moneda de cambio”.

En un mensaje en X, sostuvo que “la Moncloa no es una casa de empeños para apuntalar un Gobierno en ruinas”. Añadió que la financiación debe perseguir el bien común. Prometió un nuevo sistema cuando gobierne.

Juan Bravo fue más duro en sus críticas. Calificó el pacto como “un caso claro de corrupción política”. Aseguró que se utiliza dinero público “para comprar los votos” que sostienen a Sánchez e Illa.

La defensa del Gobierno: todas las comunidades ganan

El Ejecutivo defendió el nuevo modelo de financiación autonómica. Aseguró que todas las comunidades saldrán beneficiadas. Por ese motivo, pidió al PP que respalde la reforma.

Fuentes del Gobierno evitaron confirmar la cifra concreta de Cataluña. Subrayaron que el modelo cumple compromisos previos. Recordaron que el sistema actual lleva trece años caducado.

“El Gobierno progresista quiere más sanidad pública y más educación pública”, indicaron las fuentes. Añadieron que para eso “necesitamos comunidades mejor financiadas”. El Ejecutivo insiste en reforzar el Estado del bienestar.

Presupuestos y legislatura: el escenario abierto

Junqueras afirmó que aún no se dan las condiciones para aprobar presupuestos. Aun así, reiteró la voluntad de ERC de que existan. “ERC quiere que los haya”, remarcó.

El líder republicano vinculó las cuentas a dos reformas clave. Exigió cambios en la financiación y en la recaudación. Considera ambas cuestiones inseparables.

Sobre la legislatura, Junqueras fue prudente. Señaló que debe continuar si es “útil a la sociedad”. Añadió que permita generar “una riqueza compartida”.