La crisis de Ceuta continúa sin resolverse casi dos semanas después de la entrada masiva de migrantes del 30 de julio. Pese a la visita de tres ministros en los últimos días y al despliegue de las Fuerzas Armadas, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, aseguró este miércoles que Ceuta está “peor que cuando empezó la semana”.

La última integrante del Gobierno en desplazarse hasta la ciudad fue la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien garantizó que el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas no abandonarán Ceuta. “Esto no puede volver a ocurrir”, afirmó sobre los acontecimientos de finales de julio.

Mientras el Gobierno promete mantener el apoyo militar, Vivas reclama un plan concreto para el retorno de las personas que permanecen en la ciudad y más efectivos de seguridad. Desde el PP, Alma Ezcurra elevó todavía más el tono al calificar lo sucedido como una “invasión” y acusar al Ejecutivo de Pedro Sánchez de haber dejado “sola” a Ceuta.

ROMA, 07/08/2026.-Italia continúa este viernes con los controles a viajeros procedentes de España cuando se cumple una semana desde que el Gobierno de Giorgia Melonia decretó la suspensión temporal del Acuerdo Schengen con el país ibérico por una supuesta cuestión de "seguridad nacional" ante la crisis migratoria de Ceuta. En el aeropuerto de Fiumicino (Roma), que recibe entre 55 y 60 vuelos diarios desde España en la temporada de verano, varios pasajeros de un vuelo de Iberia procedente de Madrid confirmaron a EFE que agentes de la policía solicitaron a los viajeros su documentación en el "finger" que conecta la nave con la terminal. EFE/ Mariano Rojas Fuente: EFE Mariano Rojas

Vivas advierte que Ceuta está “peor que cuando empezó la semana”

La visita de tres ministros durante los últimos días no ha servido, según Vivas, para devolver la normalidad a la ciudad. El presidente ceutí lamentó que todavía no se conozca “qué plan se va a aplicar” para conseguir que abandonen Ceuta las personas que entraron durante la crisis del 30 de julio.

Vivas sostiene que tampoco se ha producido hasta ahora una respuesta en materia de seguridad “acorde y proporcionada” a la gravedad de lo ocurrido. Asimismo, considera que no se ha respondido suficientemente a la petición de incrementar los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Esta falta de avances explica, según el presidente, que la crisis de Ceuta siga alejando a la ciudad de la normalidad. Durante su reunión con Robles trasladó a la ministra que la situación es “insostenible” y que los ceutíes se sienten “profundamente preocupados, indignados y abandonados”.

El presidente autonómico volvió a definir los acontecimientos como “un atentado contra la integridad territorial de España” y reclamó una respuesta estatal acorde a esa consideración.

Robles garantiza que el Gobierno y las Fuerzas Armadas no abandonarán Ceuta

Frente a las críticas de Vivas, Margarita Robles trasladó un mensaje de respaldo a la ciudad. La ministra aseguró que tanto el Gobierno como las Fuerzas Armadas permanecerán junto a Ceuta y afirmó que la entrada masiva de finales de julio “no puede volver a ocurrir”.

Robles defendió que cualquier agresión contra Ceuta o Melilla, que calificó de “españolísimas” y de ciudades a las que “no se las toca”, supone una agresión “a España entera”. También definió a ambas ciudades autónomas como “una pieza esencial de España”.

Los militares desplegados llevan once días realizando tareas de protección, presencia y apoyo a la población. “Sus Fuerzas Armadas van a estar con ellos”, aseguró Robles, que garantizó que continuarán colaborando con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “en todo lo que sea necesario”.

La ministra mencionó expresamente las labores de presencia y disuasión que puedan requerirse y expresó su “orgullo” y agradecimiento hacia los militares destinados en la ciudad. “No se entiende Ceuta sin las Fuerzas Armadas ni las Fuerzas Armadas en Ceuta”, afirmó.

El Gobierno señala que 80.000 personas entraron en Ceuta y apunta contra las mafias

Durante su visita, Robles también se refirió a la dimensión de la entrada masiva de migrantes en Ceuta. Al ser preguntada sobre una posible utilización de estas personas por organizaciones criminales, afirmó: “Aquí han entrado 80.000 personas y mucha de esta gente es gente que está utilizada y manipulada por las mafias”.

Ante esta situación, reclamó que “todo el peso de la ley recaiga sobre las mafias” y sobre quienes estén detrás de la movilización y manipulación de estas personas.

La ministra también puso el foco sobre el papel que pueden desempeñar las redes sociales para movilizar personas y consideró necesaria una mayor implicación de la Unión Europea frente a situaciones de estas características.

Robles recordó además a las personas fallecidas mientras intentaban acceder a Ceuta. Para la ministra, la prioridad ahora debe ser impedir que los acontecimientos de finales de julio vuelvan a repetirse.

Una vecina rompe a llorar ante Robles y le pide que “no abandone” Ceuta

La preocupación de parte de la población quedó reflejada durante la llegada de Robles a su reunión con Vivas. La ministra escuchó las protestas de un grupo de ciudadanos y conversó directamente con algunos vecinos sobre cómo están viviendo la crisis de Ceuta.

Una mujer se acercó a Robles y, entre lágrimas y sollozos, le pidió que “no abandone” a la ciudad autónoma. La vecina explicó a la ministra el miedo y la incertidumbre que siente tras los acontecimientos de los últimos días.

La mujer, visiblemente nerviosa, contó que vive sola y que apenas había conseguido dormir durante la noche. Había cerrado puertas y ventanas y extremado las precauciones ante el temor de que pudiera ocurrir algo.

Robles reconoció la preocupación y la angustia de la población y afirmó haber podido comprobarla directamente: “He podido constatar personalmente” esa situación, señaló. Frente a esos temores, aseguró que el Gobierno no dejará solos a los ceutíes.

El PP habla de una “invasión” y calcula que quedan entre 8.000 y 12.000 personas

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial y responsable de Política Migratoria del PP, Alma Ezcurra, presentó un diagnóstico todavía más duro. Tras reunirse también con Vivas, acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de haber dejado “sola” a Ceuta frente a una situación que calificó directamente como “invasión”.

Según los datos trasladados a Ezcurra por el Gobierno de la ciudad autónoma, actualmente permanecerían en Ceuta entre 8.000 y 12.000 personas llegadas tras la entrada masiva. La propia dirigente popular reconoció, no obstante, que no existe una cifra oficial cerrada.

Ezcurra sostuvo que la ciudad lleva casi dos semanas inmersa en una situación “cada vez más peligrosa”. También cuestionó que una ciudad de alrededor de 80.000 habitantes deba afrontar por sí misma una situación vinculada con la soberanía y la seguridad nacional de un país de casi 50 millones.

“Lo que está ocurriendo en Ceuta en este momento es una invasión”, afirmó. La dirigente del PP reclamó además responsabilidades al Ejecutivo y pidió la dimisión de Sánchez si “no quiere o no puede” resolver la situación.

El PP reclama el retorno de los migrantes y Vivas pide un plan para Marruecos

Uno de los principales puntos de coincidencia entre el PP y Vivas está en la necesidad de concretar qué ocurrirá con las personas que todavía permanecen en la ciudad tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

Ezcurra sostuvo que “la única solución que tienen es volver por donde han venido”. También defendió el retorno de quienes entraron irregularmente, incluidos los menores, que a su juicio deberían regresar con sus familias o incorporarse a los sistemas de protección de su país de origen.

Vivas también reclamó un plan para trasladar y devolver a Marruecos a los migrantes que permanecen en Ceuta. El presidente reconoció que pueden existir obstáculos legales, pero sostuvo que deberían estudiarse incluso modificaciones normativas si fueran necesarias para posibilitar el retorno.

Respecto al eventual papel de Marruecos, Vivas aseguró no disponer de información que demuestre su participación en la organización de la entrada masiva. Sin embargo, consideró “imposible” que las autoridades marroquíes no conocieran lo que se estaba preparando.

Las Fuerzas Armadas seguirán desplegadas en Ceuta

ROMA, 07/08/2026.-Italia continúa este viernes con los controles a viajeros procedentes de España cuando se cumple una semana desde que el Gobierno de Giorgia Melonia decretó la suspensión temporal del Acuerdo Schengen con el país ibérico por una supuesta cuestión de "seguridad nacional" ante la crisis migratoria de Ceuta. En el aeropuerto de Fiumicino (Roma), que recibe entre 55 y 60 vuelos diarios desde España en la temporada de verano, varios pasajeros de un vuelo de Iberia procedente de Madrid confirmaron a EFE que agentes de la policía solicitaron a los viajeros su documentación en el "finger" que conecta la nave con la terminal. EFE/ Mariano Rojas Fuente: EFE Mariano Rojas

Pese a las diferencias sobre la respuesta a la crisis, Vivas agradeció la presencia de las Fuerzas Armadas y destacó el especial vínculo que mantiene el Ejército con la ciudad.

Según explicó el presidente ceutí, Robles le garantizó que Defensa no escatimará medios y que utilizará “cuantos sean necesarios” dentro de sus competencias para apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La propia ministra insistió en el compromiso militar con la ciudad. “Tenemos las mejores Fuerzas Armadas”, afirmó antes de agradecer el trabajo realizado “24 horas, los siete días de la semana”, con “prudencia, con discreción y dándolo todo” por Ceuta.

Mientras tanto, Vivas mantiene su petición de incrementar la presencia de las fuerzas de seguridad en los barrios y evitar situaciones en las que, según denunció, “la seguridad depende de los propios vecinos”. Para el presidente ceutí, recuperar la normalidad exige ahora un plan de retorno y una respuesta de seguridad proporcional a la magnitud de la crisis.