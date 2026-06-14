Una de las loterías y juegos de azar más famosa de España por los premios millonarios que ofrece a los apostadores es La Primitiva. Por ese motivo, miles de jugadores eligen probar su suerte para intentar ser uno de los participantes con más aciertos.

El sábado, 13 de junio de 2026 ,

Los números ganadores del sorteo fueron "18 20 21 23 33 41"; el complementario es el "15", el reintegro el "9" y el Joker es "1014179".

La categoría especial tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la categoría con seis aciertos registró "0" ganadores con un galardón de "0" euros.

El último resultado del Bonoloto en España (foto: Pexels).

Los ganadores del último sorteo de La Primitiva

En el último sorteo, la recaudación total trepó hasta los 10703464 euros, de los cuales se entregaron 5886905.0 euros.

6 aciertos más el reintegro: 0 acertantes con 0 euros ganados

6 aciertos: 0 acierto con un premio de 0 euros

5 aciertos más el complementario: 2 acertantes con 103534.53 euros ganados

5 aciertos: 145 acertantes con un premio de 2618.11 euros

4 aciertos: 8274 acertantes con un premio de 66.74 euros

3 aciertos: 170676 acertantes con un premio de 8 euros

Reintegro: 1034830 acertantes con un premio de 1 euros.

¿Cuánto puedo ganar con La Primitiva?

El 55% de la recaudación se destina en premios. De este total, el 45% se distribuye en las primeras cinco categorías superiores (6 aciertos más el reintegro, 6 aciertos, 5 aciertos más el número complementario, 5 aciertos y 4 aciertos) y el 10% restante va al fondo de premios por reintegro.

Los boletos premiados de 3 aciertos cobrarán siempre 8 euros. Luego, al 45% se le restará la cantidad resultante de multiplicar por 8 la cantidad de acertantes de 5ª categoría y el resto se distribuirá de la siguiente manera:

6 aciertos y el reintegro: se destina el 30% a distribuir a partes iguales entre los ganadores

6 aciertos : 37%

5 aciertos y el complementario: se destina el 6%

5 aciertos : el 11%

4 aciertos: el 16%.

¿Cómo se juega a La Primitiva?

Para ganar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo más el número de Reintegro, el participante tiene que optar entre los valores del 1 al 49 (la cantidad varía según se participe de manera simple o múltiple) y el número adicional, que abarca del 0 al 9.

El resultado de La Primitiva en España (foto: Pexels).

¿Dónde se pueden cobrar los premios de La Primitiva?

Las personas que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.

Sin embargo, los participantes con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores

Juega con presupuesto fijo; haz pausas y detente si deja de ser divertido.

No persigas pérdidas ni juegues bajo estrés; para ayuda, contacta con Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o en oficina@jugadoresanonimos.org.