El tiempo en España durante este domingo, 14 de junio de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas experimentarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por precipitaciones.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este domingo 14 de junio

El clima en España se caracteriza por un debilitamiento del anticiclón y la llegada de aire frío, lo que genera inestabilidad en el interior de la Península. En los litorales y archipiélagos, el tiempo seguirá estable, con algunas nubes bajas en el litoral atlántico andaluz y posibles chubascos y tormentas en el interior.

Las temperaturas máximas ascenderán en el arco mediterráneo, superando los 35 grados en algunos valles, mientras que en el resto descenderán. Se anticipan noches tropicales en ciertos valles y ligeras bajadas en Canarias. El viento será moderado y variable, con predominancia del oeste al final del día en el litoral cantábrico.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este domingo?

Intervalos nubosos en Madrid con chubascos y tormentas durante la tarde, temperaturas entre 18 y 35 grados y rachas muy fuertes de viento.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

En Andalucía, el clima se presentará con cielos poco nubosos en el tercio occidental y nubes medias y altas en el resto, con posibilidad de chubascos y tormentas, especialmente por la tarde en el interior. Las temperaturas oscilarán entre 14 grados de mínima y 36 grados de máxima, con un descenso notable en el litoral atlántico y vientos flojos a moderados.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso y temperaturas que oscilarán entre 16 y 38 grados. Habrá intervalos de nubes altas y, por la tarde, se desarrollarán chubascos con posible tormenta en el Pirineo oriental. El viento será flojo, con una tendencia hacia el sureste.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se caracterizará por un cielo poco nuboso y temperaturas en ligero ascenso, alcanzando máximas de hasta 37 grados y mínimas de 14 grados. Se prevén chubascos dispersos por la tarde en el Pirineo y el sistema Ibérico, acompañados ocasionalmente de tormenta y vientos flojos de dirección variable, moderándose por la tarde hacia el sureste en la depresión del Ebro.

El clima en Asturias estará marcado por intervalos de nubes medias y altas, con nubes bajas en la costa que podrían traer brumas. Se prevén chubascos y tormentas en la Cordillera, localmente fuertes y con posibilidad de granizo. Las temperaturas mínimas ascenderán, mientras que las máximas descenderán ligeramente, oscilando entre 30 y 16 grados. El viento será flojo y variable, con brisas predominantes y un aumento a oeste flojo a moderado en la costa.

Cómo estará el clima en España este domingo (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y brumas matinales. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso (máx. 31 °C, mín. 13 °C), con viento flojo de componente este y brisas costeras por la tarde.

Nuboso en el norte con claros en horas centrales; poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas máximas de 26 grados y mínimas de 17 grados. Viento del nordeste moderado, fuerte en zonas bajas del sudeste y noroeste y ocasionales rachas muy fuertes en Gran Canaria y La Gomera. Viento flojo variable en cumbres, moderado del suroeste en altas cumbres de Tenerife.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso y temperaturas en ligero ascenso, alcanzando 34 grados como máxima en el interior de Valencia.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

En Castilla y León se prevé un clima con intervalos nubosos, especialmente por la tarde cuando aumentará la nubosidad, con chubascos generalizados, más intensos en el tercio occidental y acompañados de tormenta, localmente fuertes y con granizo. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 13 y 16 grados en el cuadrante nororiental, mientras que el resto de la región tendrá mínimas sin cambios o en ligero descenso, con máximas en descenso que alcanzarán los 35 grados. El viento será variable, con ráfagas más intensas en zonas de tormenta.

El clima de hoy presenta intervalos nubosos que aumentarán durante la mañana, con chubascos dispersos y tormentas en las zonas de montaña, además de posibles rachas de viento muy fuertes y granizo. Las temperaturas oscilarán entre los 11 grados de mínima y 36 grados de máxima, con un aumento notable en la mitad sur de Cuenca y Albacete, mientras que los vientos serán flojos y variables.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid habrá intervalos de nubes bajas y medias, 24 °C de máxima y 19 °C de mínima, con vientos flojos del este que aumentarán a moderados del oeste por la tarde.

En Melilla, intervalos de nubes medias y altas con tormentas ocasionales, vientos flojos variables con intervalos moderados del norte a mediodía y temperaturas entre 20 y 26 grados.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima será poco nuboso con algunas nubes altas y tormentas en el interior, con temperaturas entre 15 y 34 grados y viento flojo. Por otro lado,

Poco nuboso en Navarra con nubes altas; por la tarde chubascos o tormentas aisladas, mínimas en ascenso, máximas con pocos cambios y viento flojo del norte.

El clima en La Rioja se presentará poco nuboso, con aumentos en la nubosidad y chubascos con tormenta en la sierra, con temperaturas entre 18 y 36 grados y viento variable moderado.