Pedro Sánchez asegura que el PSOE actúa con "contundencia" contra la corrupción y el acoso: "Habrán cometido errores, como todos".

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha asegurado este domingo que el PSOE actúa con “contundencia y transparencia” contra la corrupción y el acoso sexual, en respuesta a los escándalos que afectan a las filas socialistas.

En un acto público durante la campaña para las elecciones extremeñas del 21 de diciembre, Sánchez ha reconocido que habrán “cometido errores, como todos”, pero ha recordado al mismo tiempo que todos los derechos y libertades de las mujeres, “todos ellos”, han venido del PSOE y de las mujeres.

¿Qué dijo Sánchez sobre las iniciativas del PSOE que protegen a las mujeres?

Según difundió EFE, Sánchez ha insistido en que el PSOE es un partido feminista y que se comporta como tal, subrayando que su partido promovió el protocolo antiacoso, lo impulsó el Gobierno y lo hizo obligatorio: “ hay otras organizaciones que no sabemos si lo han puesto en pie o no, pero nosotros sí lo hicimos y actuamos en consecuencia ”.

Por su parte, la afirmación se ha hecho ante las denuncias de abuso y acoso sexual contra una decena de dirigentes socialistas.

Otras iniciativas del PSOE

Para corroborar su compromiso feminista, el presidente ha mencionado, entre otras iniciativas , que el PSOE fue pionero en:

Defender y reconocer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

Poner en marcha la ley de lucha contra la violencia de género.

Aprobar una ley de igualdad.

Impulsar una ley de trata.

Sánchez contra el PP: “Feijóo llegó a la Presidencia del partido por connivencia con la corrupción”

Sánchez ha insistido en que el PSOE ha sido el primero en contar con un protocolo antiacoso y responden “con contundencia y transparencia”, igual que afrontan la corrupción, que cuando se ven sacudidos por un caso lo extirpan “de cuajo y toda la raíz”.

En cambio en el PP -ha explicado- hay connivencia con la corrupción y ha señalado directamente al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, que llegó a la Presidencia del partido por “connivencia con la corrupción de la señora Ayuso” que su predecesor, Pablo Casado, había denunciado. “¿Pero qué lecciones nos van a dar?” se ha preguntado Sánchez.

Por eso, ha subrayado, “es un honor gobernar, aunque sea en este tiempo tan difícil, tan convulso, tan complejo”.