Las encuestas revelan que el PSOE supera al PP por nueve puntos a pesar del estallido por los casos de corrupción

El último barómetro realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), mantiene la victoria electoral del PSOE con nueve puntos de ventaja sobre el Partido Popular. Esta encuesta se ha elaborado en pleno estallido por el caso Salazar y el ingreso a prisión del exministro José Luis Ábalos.

Según el revelamiento, con 4.017 entrevistas realizadas del 1 al 5 de diciembre, los socialistas obtienen una estimación de voto del 31,4%, perdiendo 1,2 puntos respecto al barómetro de noviembre, mientras los populares mantienen un 22,4% de respaldo electoral.

A su vez, el Vox ha bajado 1,2 puntos hasta el 17,6% en tanto que Sumar sube ligeramente hasta el 7,8%. Por otro lado, Podemos se queda en el 4,1% y Se Acabó la Fiesta (SALF) escala a la sexta posición gracias a un 2,4% de votos estimados.

Junts logra también el 0,8% tras dejarse tres décimas en un mes, mientras irrumpe en la estadística Aliança Catalana con el 0,5%, un partido sin representación en el Congreso que hasta ahora nunca había aparecido en los barómetros mensuales del CIS. Por debajo se sitúan Coalición Canaria con el 0,2 % y UPN con el 0,1 %, ambos con un escaño cada uno en el Congreso.

Los resultados dan al PSOE como ganador por sobre el PP. (Fuente: archivo)

La vivienda: el principal problema de los españoles

La vivienda se mantiene como el principal problema para los españoles, citado por el 39,9% de los encuestados, seguido de la crisis económica (21,8%) y los problemas políticos (19,1%).

En el cuarto lugar se encuentra la inmigración, citada por el 16,3% de los entrevistados y muy cerca de “la corrupción y el fraude”, que preocupa al 16,2%. Por otro lado, la calidad del empleo inquieta al 14,5% y el Gobierno junto con los partidos políticos son percibidos como un problema para el 13,9%.

La situación económica de España es “mala” o “muy mala” para el 59,3% de los ciudadanos y “buena” o “muy buena” en opinión del 33,3%.

El candidato a presidente mejor visto por los españoles según la encuesta. (Fuente: archivo) Fuente: EFE Chema Moya

¿Quién es el candidato a presidente más elegido por los españoles?

El muestreo realizado por el CIS revela que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, se mantiene como el preferido para ser presidente del Gobierno con el apoyo del 23,4% de los encuestados. Es seguido por Alber Núñez Feijóo, a quien prefiere el 10,6% y se supera al líder del Vox, Santiago Abascal, que acumula el 9,6%.

Sin embargo, un 24% de los entrevistados ha respondido por “ninguno de ellos” a la pregunta sobre quién prefieren como presidente del Gobierno. En la evaluación de líderes, ninguno llega al aprobado, como es habitual en los barómetros del CIS, con Sánchez el mejor valorado gracias a una nota de 4,08, seguido muy de cerca por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con un 4,01, con Feijóo en tercera posición (3,39) y Abascal en último lugar (2,9).

Fuente: EFE