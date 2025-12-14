El PP tilda de cínicos a los socios del Gobierno: “Están manteniendo al sanchismo”. (Fuente: Julio Muñoz)

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha arremetido este domingo contra el “cinismo” de los socios “de dentro y fuera” del Gobierno de España por tachar de “insostenible” la actual situación pero no hacer “nada” para que cambie: “Están manteniendo al sanchismo”, ha señalado.

Según difundió EFE, la vicesecretaria así lo ha dicho tras participar en Terrassa (Barcelona) junto al presidente del PPC, Alejandro Fernández, en un homenaje a Paco Cano Consuegra, militante popular asesinado por ETA en 2000 en esta localidad.

Gamarra contesta los dichos de PNV y Sumar sobre el futuro del Gobierno

En referencia a los últimos mensajes del presidente del PNV, Aitor Esteban, y del portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, sobre la estabilidad y futuro del Gobierno, Gamarra ha considerado que se trata de “palabras huecas”.

“ No se crean que van a engañar a nadie simple y llanamente con un mensaje, si teniendo en su mano poder cambiar este gobierno no lo hacen, y le siguen manteniendo el apoyo para que Pedro Sánchez siga en Moncloa ”, ha enfatizado la dirigente popular.

La vicesecretaria popular también ha tachado al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, de “portavoz del sanchismo” y le ha acusado de haberse “vendido por un puñado de monedas de oro”: “¿Dónde está toda esta dignidad?”, se ha preguntado.

Gamarra contra Sánchez por “encubrir a los acosadores”

Gamarra también ha calificado de “ejercicio de cinismo” que Sánchez haya apuntado que el PSOE actúa con “contundencia y transparencia” contra la corrupción y el acoso sexual, en respuesta a los escándalos que afectan a las filas socialistas.

“ Sabemos que Sánchez se ha dedicado a encubrir a los acosadores mientras aislaban a las víctimas. Han usado los canales de denuncia internos para controlar las denuncias, callar a los denunciantes y hacer que los casos no lleguen a la justicia ”, ha argumentado.

En ese sentido, según Gamarra, lo han hecho “para proteger a los acosadores porque son los hombres del presidente”.