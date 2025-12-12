El Gobierno español ha reforzado su compromiso con la investigación judicial que involucra a figuras vinculadas a organismos estatales, y al mismo tiempo el PSOE ha defendido la continuidad de la legislatura frente a las presiones opositoras.

Desde Sevilla y Madrid surgieron mensajes que buscan consolidar una imagen de colaboración institucional y eficacia gubernamental en medio de una coyuntura política marcada por causas judiciales y denuncias de acoso.

En Sevilla, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, transmitió un mensaje orientado a demostrar máxima transparencia respecto de la operación dirigida por el Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional.

En Madrid, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, remarcó que el Ejecutivo seguirá su hoja de ruta porque, afirmó, “gobierna y funciona bien”.

¿Qué alcance tiene la colaboración prometida por el Gobierno a la UCO?

La vicepresidenta María Jesús Montero aseguró que todos los ministerios implicados entregarán la información requerida por la Unidad Central Operativa (UCO) dentro de la investigación que afecta a Leire Díez, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y a Antxon Alonso.

Las diligencias incluyeron la solicitud de expedientes en dependencias de Correos y en áreas vinculadas a Hacienda y Transición Ecológica, lo que activó un despliegue administrativo para atender las demandas judiciales.

La vicepresidenta primera y Ministra de Hacienda y de Función Pública, María Jesús Montero en el pleno del Congreso. Fuente: EFE Chema Moya

Montero subrayó que no se realizaron registros, sino requerimientos de documentación cuyo contenido dijo desconocer por el carácter reservado de la causa.

La vicepresidenta también se desligó de forma categórica de cualquier vínculo reciente con Vicente Fernández. Recordó que lo apartó de su cargo hace seis años tras la imputación en el caso de las minas de Aznalcóllar y afirmó que no mantuvo contacto con él durante este tiempo.

Además, defendió su criterio de designar cargos por su perfil profesional y afirmó que siempre actuó del mismo modo cuando surgieron imputaciones, reiterando que es la primera interesada en que se conozca toda la verdad.

Montero apuntó contra la estrategia política del PP, a quien acusó de intentar vincular cualquier caso judicial con la figura de Pedro Sánchez o con ella misma. Señaló que esta práctica busca “deshumanizar” y distorsionar responsabilidades, y cuestionó que la oposición reclame dimisiones mientras mantiene en puestos clave a altos cargos investigados, como la gerente del Servicio Andaluz de Salud.

¿Por qué el PSOE insiste en que la legislatura continuará pese a las presiones?

Desde Madrid, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, sostuvo que la legislatura seguirá su curso porque el Gobierno muestra capacidad de gestión y firmeza frente a los casos de corrupción y denuncias de acoso sexual .

Resaltó que la oposición utiliza estos episodios para exigir elecciones, pero afirmó que el Ejecutivo responde con hechos concretos. Puso como ejemplo cuatro iniciativas aprobadas recientemente, entre ellas el incremento salarial para los funcionarios y la nueva ley de atención a la clientela.

Torró detalló que en lo que va de legislatura se aprobaron 52 leyes, un registro que, destacó, refleja funcionamiento institucional y estabilidad política.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

También remarcó que España suma 22 millones de trabajadores, cifra que calificó de histórica, y que el país lidera el crecimiento económico en Europa. Para la dirigente, estos datos muestran un Gobierno centrado en resultados y no en el ruido político.

La responsable socialista señaló que “esta es la España actual”, basada en la recuperación económica, la ampliación de derechos y la estabilidad institucional.

Aseguró que el Ejecutivo mantiene una agenda de transformaciones que requiere continuidad y reiteró que no existe motivo para adelantar elecciones. “Nos queda mucho por hacer y vamos a seguir gobernando”, concluyó, reafirmando la decisión del PSOE de agotar la legislatura.