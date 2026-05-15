Este viernes, 15 de mayo de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 85.619 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 0,16%. En el mercado EUR/RUB, el euro frente al rublo ruso retrocedió -1.8% en la última semana y -8.18% en el último año, evidenciando una tendencia bajista prolongada. La cotización del rublo hoy presenta una tendencia positiva, continuando con el aumento observado en los días anteriores. Este crecimiento refleja un fortalecimiento de la moneda en el contexto económico actual. El análisis sugiere que la estabilidad de la cotización podría estar influenciada por factores internos y externos que han favorecido la confianza en el rublo, permitiendo que su valor se refrende ante otras divisas. La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso ha sido del 5.12%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.23%. En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 85,5 RUB, según los últimos datos registrados.