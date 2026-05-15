La cotización de las activos del banco Banco de Sabadell (SAB) en la apertura de mercados en España este viernes, 15 de mayo de 2026 es de 3,27 euros y fijan un total de 1.313.530 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -1,54%. En los últimos 10 días, la acción mostró alta volatilidad: caída inicial, tres avances, tres retrocesos, dos recuperaciones y un descenso final, sin una tendencia definida en el periodo. En la última semana, la volatilidad económica del Banco de Sabadell ha sido del 20.20%, lo que es menor que la volatilidad anual del 27.93%. Esto indica que, en comparación con el comportamiento del último año, la situación actual es mucho más estable y presenta menos variaciones en su rendimiento. La cifra de la última semana sugiere una fase de menor incertidumbre en el mercado para el banco en este período reciente. Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,45 euros el y un mínimo de 2,98 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, la ganancia final de la empresa es de 1.83B, que se obtiene después de deducir todos sus gastos, resultando en un fondo de inversión significativo. Banco Sabadell es una entidad financiera española que cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede social en Alicante y su centro corporativo en Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Se dedica a la banca comercial y de empresas, ofreciendo cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, pagos, inversión y seguros (en alianza). Su línea principal es la banca minorista y de pymes; fundado en 1881, destaca por su red de oficinas y su apuesta por la digitalización y la sostenibilidad.