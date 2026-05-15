En la última semana, la cotización euro-libra subió 0.59%, mientras que en el último año acumuló -0.33%, reflejando un repunte reciente dentro de una tendencia anual levemente bajista. Este viernes, 15 de mayo de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8709 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de 0,02%. La cotización de la moneda libra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento indica un fortalecimiento en su valor, lo que puede ser indicativo de una mayor confianza en el mercado. El análisis sugiere que este comportamiento puede estar relacionado con factores económicos favorables, lo que genera expectativas optimistas entre los inversionistas. La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina ha sido del 3.3208%, que es menor que la volatilidad anual del 3.8053%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.