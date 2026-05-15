En la sesión de apertura de este viernes, 15 de mayo de 2026, el Euro y yuan tiene una cotización de 7.9216 CNY en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,45% en relación con el día anterior. En la última semana, el euro frente al yuan cayó -0.71% y en el último año acumula un descenso de -6.31%, lo que refleja un debilitamiento sostenido del euro frente a la moneda china. La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento consecutivo de tres días sugiere un fortalecimiento en el valor del yuan frente a otras divisas. Este comportamiento indica una recuperación en la economía china, lo que podría generar confianza entre los inversores y mejorar la percepción del yuan en los mercados internacionales. La volatilidad económica de la última semana del Euro y el yuan, con una cifra del 4.11%, es menor que la volatilidad anual del 7.07%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,9 CNY, según los últimos datos registrados.