La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, afirmó este sábado que respaldar electoralmente al PP o a Vox conduce inevitablemente al “bloqueo institucional”. A su entender, esta situación queda reflejada en el hecho de que actualmente haya tres comunidades autónomas “paralizadas”, pendientes de que ambas formaciones logren alcanzar un acuerdo para constituir un Ejecutivo. En un vídeo enviado a los medios de comunicación, Mínguez aludió a los casos de Extremadura, Aragón y Castilla y León. Recordó que, con la llegada del mes de abril, se ha cumplido el plazo de cuatro meses que se había autoimpuesto el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para cerrar un pacto en Extremadura, sin que finalmente se haya materializado ningún entendimiento. La dirigente socialista se refirió a los acuerdos “entre la derecha y la ultraderecha”, que, en su opinión, deberían poner a todos “los pelos de punta”. Criticó que tanto el PP como Vox estén más centrados en repartirse cargos que en atender las necesidades reales de la ciudadanía, problemas que, según afirmó, les importan “entre cero y nada”. Como ejemplo de esta falta de compromiso social, Mínguez señaló que ninguna de las dos formaciones ha respaldado los más de 30 decretos de carácter social impulsados por el Gobierno en el Congreso. El último de ellos, recordó, contaba con una dotación de 5000 millones de euros destinada a mitigar las consecuencias de la guerra en Oriente Medio. En relación con ese conflicto, la portavoz del PSOE reprochó a Alberto Núñez Feijóo su respaldo a los “señores de la guerra”, después de que asegurara que se comprometería a destinar el 5 % del PIB a la OTAN. Una propuesta que, según advirtió, supondría para los socialistas un grave riesgo para el mantenimiento del estado del bienestar. Mínguez defendió además que, con un Gobierno del PP, se repetiría “la foto de la vergüenza” del expresidente José María Aznar, que condujo a España a la guerra de Irak. A su juicio, tampoco se aprobarían medidas para ayudar a la población, como —subrayó— no ocurrió ni durante aquel conflicto ni en la posterior crisis financiera. Por último, la portavoz socialista se refirió al “calendario judicial estremecedor” que, según dijo, afronta el PP a partir de la próxima semana, con el inicio del juicio de la operación Kitchen. Este caso investiga un supuesto espionaje parapolicial al extesorero del partido, Luis Bárcenas, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, con el objetivo de localizar documentos relacionados con el caso Gürtel. Mínguez aseguró que el PP está desarrollando una estrategia de “mucho ruido” para evitar que se hable de lo que considera “la mayor vergüenza de la democracia de este país”. En ese contexto, acusó también al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, de adelantar las elecciones autonómicas al 17 de mayo para esquivar el impacto mediático del juicio del caso Mascarillas, previsto para junio, y en el que presuntamente está implicado el PP de Almería.