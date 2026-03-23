La situación política en Extremadura continúa sin resolverse tras meses de negociaciones fallidas. El bloqueo institucional se ha convertido en el eje del debate público, mientras los partidos no logran alcanzar un acuerdo que permita formar gobierno. En este contexto, el PSOE en Extremadura ha intensificado la presión sobre la candidata del PP, María Guardiola, y le ha reclamado que tome una decisión inmediata: someterse a una nueva investidura o convocar nuevas elecciones. La portavoz socialista, Piedad Álvarez, ha sido clara al advertir que la región no puede seguir paralizada. La portavoz del PSOE extremeño, Piedad Álvarez, ha instado directamente a María Guardiola a desbloquear la situación. Según afirmó, “Extremadura no puede seguir siendo rehén de la voluntad de Feijóo y Abascal”. Álvarez ha señalado que la comunidad lleva meses en una situación de parálisis institucional. A su juicio, el adelanto electoral decidido por Guardiola no ha servido para resolver la gobernabilidad. “No han servido absolutamente para nada”, afirmó en referencia a los comicios, cuestionando el sentido de la convocatoria. La dirigente socialista también ha criticado la falta de explicaciones públicas por parte de la candidata popular. Ha denunciado que Guardiola permanece “desaparecida” y “escondida” sin ofrecer respuestas mientras la región sigue bloqueada. El bloqueo no solo se refleja en la falta de investidura. También ha alcanzado al funcionamiento parlamentario. La mayoría del PP y Vox en la Mesa de la Asamblea ha rechazado la celebración de un pleno de control al Gobierno en funciones. Desde Unidas por Extremadura, su portavoz Irene de Miguel ha denunciado que la cámara permanece “amordazada” y ha criticado que la situación política se haya convertido en un “culebrón cutre” centrado en el reparto de poder. En la misma línea, el PSOE ha advertido de las consecuencias institucionales de este bloqueo. El diputado José María Vergeles ha asegurado que un Ejecutivo que no se somete a control parlamentario es “un gobierno que tiene mucho que ocultar”. Estas declaraciones refuerzan la presión sobre el PP y Vox en un momento clave de la negociación. Tres meses después de las elecciones en Extremadura, la región continúa sin un Ejecutivo formado. El resultado de los comicios dejó un escenario fragmentado, con el PP como fuerza más votada, pero sin mayoría suficiente para gobernar en solitario. Las negociaciones entre PP y Vox avanzan con discreción, pero sin un acuerdo cerrado. Mientras tanto, el tiempo corre. Existe un plazo legal para intentar una nueva investidura y, si no se logra, la comunidad podría verse abocada a repetir las elecciones. Este escenario genera inquietud tanto en el ámbito político como económico. Diversos sectores reclaman la formación de un gobierno estable que permita aprobar presupuestos y evitar una prolongación del bloqueo institucional.