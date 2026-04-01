La tensión política en España vuelve a escalar con un nuevo frente abierto en torno a la situación judicial que rodea al Ejecutivo. El Partido Popular (PP) ha elevado el tono de sus críticas y sitúa en el centro del debate las causas abiertas y las investigaciones que afectan al entorno del Gobierno. El secretario general del PP, Miguel Tellado, trazó un retrato duro del momento político al vincular directamente al Ejecutivo con procesos judiciales en curso. En un contexto marcado por el desgaste institucional y la confrontación entre bloques, sus declaraciones buscan instalar un relato de crisis que impacta de lleno en la agenda pública. Durante un acto en Cuenca, Tellado afirmó que “juicios, sumarios e imputaciones son las procesiones favoritas de los socialistas estos días”, y añadió que “el viacrucis judicial que protagoniza Pedro Sánchez y todo su Gobierno son las procesiones a los tribunales, cuando no directamente a la cárcel”. El dirigente popular apoyó su argumentación en una serie de casos que, según su visión, afectan al entorno del Ejecutivo. Entre ellos, mencionó la nueva citación judicial a Begoña Gómez, esposa del presidente, por parte del juez Juan Carlos Peinado, así como la comparecencia prevista del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. Según Tellado, este conjunto de causas configura “el retrato actual de las corruptelas del sanchismo”. En esa misma línea, amplió la lista de nombres al asegurar que “calentando la banda de los juzgados están también Santos Cerdán, Leire Díez y un ejército de altos cargos del Gobierno de Sánchez esperando a declarar”, reforzando la idea de un escenario judicial amplio que, a su juicio, condiciona la estabilidad política. El discurso del PP no se limitó al ámbito judicial. Tellado también cuestionó la gestión del Ejecutivo en diferentes áreas, señalando lo que definió como “inoperancia política” y poniendo el foco en la ausencia de presupuestos generales del Estado durante tres años. Según su planteamiento, el Gobierno evita presentar nuevas cuentas públicas porque “sabe que perdería esa votación”, lo que, desde la oposición, se interpreta como un síntoma de debilidad parlamentaria. Esta crítica se suma a un clima político donde la negociación con socios y la estabilidad legislativa continúan siendo puntos sensibles. El dirigente popular también cargó contra la política migratoria del Ejecutivo, advirtiendo que podría “rozar lo negligente” debido a lo que calificó como una “regularización masiva” que considera “un completo disparate”. En ese contexto, recordó que la Comisión Europea ha señalado que los migrantes que se desplacen desde España a otros países podrían ser devueltos, con el coste asumido por el Estado español. En paralelo a las críticas judiciales y de gestión, Tellado planteó un escenario de desgaste progresivo dentro del propio Ejecutivo. Utilizó la metáfora de una “operación salida” para describir lo que considera una sucesión de abandonos y cambios en el Gobierno. Según su relato, esta dinámica incluye la salida de figuras relevantes como la portavoz Pilar Alegría, el posicionamiento de la vicepresidenta Yolanda Díaz y la situación de la ministra María Jesús Montero. A su juicio, estos movimientos reflejan una pérdida de apoyo político que podría intensificarse en los próximos meses. En ese contexto, el secretario general del PP subrayó que “la gran despedida que espera España es la de Sánchez”, insistiendo en que ese desenlace debe producirse “en las urnas y de forma democrática”. Con esta afirmación, el partido refuerza su estrategia de trasladar el conflicto político al terreno electoral, en un momento donde la confrontación discursiva marca el pulso del debate público. El mensaje del PP se completa con críticas a figuras del propio PSOE, como Emiliano García-Page, a quien Tellado acusó de no ejercer como contrapeso interno. Esta línea argumental busca consolidar la idea de un Ejecutivo sin apoyos sólidos ni capacidad de reacción ante las tensiones actuales, en un escenario donde la crisis política, las causas judiciales y la disputa por el relato siguen marcando la agenda.