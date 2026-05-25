Elecciones Andalucía | El Gobierno exige a Juanma Moreno aclarar “si va a pasar por el aro” de Vox para gobernar.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, pidió este lunes al presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, que aclare “si va a pasar por el aro” de Vox en lugar de “hacer cábalas” sobre el futuro del Ejecutivo central.

Según informó EFE, las declaraciones se producen en medio de la tensión política por posibles pactos tras las elecciones andaluzas.

Fernández respondió así a las palabras de Moreno, quien afirmó ante periodistas en Cuacos de Yuste (Cáceres), en relación con la investigación judicial en torno al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que “lo razonable y sensato” sería que el Gobierno no llegara más allá de la próxima Navidad.

El Gobierno cuestiona las declaraciones de Moreno

En unas declaraciones remitidas a los medios, Pedro Fernández sostuvo que Juanma Moreno debería centrarse en gestionar sus competencias en Andalucía en lugar de “hacer cábalas o quinielas” sobre el Ejecutivo central, algo que, según afirmó, “no le compete en absoluto”.

El Gobierno pide a Moreno que aclare "si va a pasar por el aro" de Vox. EFE

Además, el delegado del Gobierno señaló que el presidente andaluz en funciones es en Andalucía “donde tiene que estar ahora, para decirle a los andaluces si va a pasar por el aro de la ultraderecha de Vox”.

Fernández alerta sobre las consecuencias de un pacto entre Moreno y Vox

Fernández también pidió a Moreno Bonilla que sea “transparente” respecto a los socios con los que pretende gobernar Andalucía.

El Gobierno advierte que el pacto con Vox traería consecuencias para la salud, la educación y la vivienda. (Fuente: Shutterstock).

“ En vez de mirar y criticar al gobierno progresista, Moreno Bonilla tendría que analizar a su alrededor y ser transparente en la elección de compañeros con los que pretende gobernar Andalucía ”, afirmó.

Por último, el delegado advirtió sobre las consecuencias que, a su juicio, tendría un acuerdo con Vox. “Debe asumir las consecuencias que tendría para la salud, la educación, la vivienda, la igualdad y, en general, para los servicios públicos, hacer pactos con Vox, porque todos tenemos en la memoria lo que ya ocurrió en el año 2018”, concluyó Fernández.