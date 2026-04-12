Finalizar la jornada laboral a las tres de la tarde no implica estar con el abrigo puesto a las 14:59. Este debate ha cobrado relevancia tras la advertencia de un abogado laboralista en redes sociales. Dicha acción cotidiana puede ser interpretada como un incumplimiento de la jornada laboral. La normativa vigente no respalda la noción de “a mi hora, me retiro sin más”. Se requiere algo diferente y más específico. El trabajador está obligado a prestar servicio hasta el último minuto acordado y posteriormente proceder a su salida. Esta práctica se ha normalizado tanto que pocos la consideran una falta. No obstante, la ley, la Inspección de Trabajo y el marco sancionador exigen una revisión de los hábitos cotidianos. La confusión nace en un punto básico del derecho laboral. Cumplir la jornada no se limita a la mera presencia. Implica llevar a cabo la actividad remunerada hasta el final del horario. Las pausas, los preparativos o la recolección de material no se consideran parte del tiempo efectivo. Este margen debe situarse fuera del horario laboral acordado. Así lo establece la normativa vigente. La ley es clara en el inicio de la jornada. El trabajador debe estar operativo al comenzar el horario. No se considera trabajo dejar el abrigo o encender el ordenador. Aquí aparece el choque cultural. En España persiste un modelo centrado en el control del reloj. El registro horario obligatorio desde 2019 ha reforzado esta visión. Fichar no equivale a finalizar la prestación laboral. El fichaje solo deja constancia administrativa. El problema surge cuando el registro no refleja el tiempo real trabajado. En la salida ocurre exactamente lo mismo. Si la jornada termina a las 18:00, ese tiempo se refiere a la actividad laboral. Apagar el ordenador o archivar documentos se hace después. La Inspección de Trabajo ha centrado su atención en este comportamiento. El Gobierno ha incrementado las sanciones desde 2024. Las multas superan los 600 euros en infracciones leves. En situaciones de reiteración o mala fe, las cuantías pueden superar los 7500 euros. La responsabilidad no recae únicamente en el trabajador, sino que la empresa también tiene su parte de responsabilidad. Permitir fichajes adelantados o salidas anticipadas distorsiona el registro. Eso convierte el incumplimiento en una infracción grave para ambas partes. El control horario se ha transformado en un elemento esencial. Las plataformas están obligadas a conservar los datos durante un periodo de cuatro años. Asimismo, deben garantizar que no se realicen modificaciones retroactivas. El gesto de preparar la salida posee un trasfondo significativo. Muchos empleados sienten temor de regalar minutos. Por su parte, las empresas supervisan cada segundo con atención. Salir puntualmente no representa un riesgo. Lo que se considera sancionable es salir antes de tiempo mientras se simula el cumplimiento. La ley no exige regalar tiempo, pero sí exige fidelidad al registro.