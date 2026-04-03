La izquierda andaluza volvió a vivir una negociación al límite del tiempo. A pocas horas de que finalizara el plazo oficial, Por Andalucía registró la coalición que competirá en las elecciones, repitiendo un escenario ya visto en 2022. Las conversaciones se extendieron durante más de diez horas y concluyeron con un acuerdo clave: la incorporación de Podemos a la confluencia. Este movimiento busca reforzar el espacio político y consolidar una alternativa en Andalucía. Sin embargo, la unidad no será total. A la izquierda del PSOE habrá dos papeletas distintas, lo que mantiene la fragmentación dentro del bloque progresista. Por Andalucía ha registrado este viernes, otra vez a contrarreloj y el mismo día que acababa el plazo como en 2022, la coalición de partidos que conforman la confluencia para las elecciones andaluzas del 17 de mayo. Las conversaciones se extendieron este jueves durante más de 10 horas y ha sido este viernes, a horas de que acabase el plazo, cuando han hecho oficial la incorporación de Podemos. La confluencia queda formada por Izquierda Unidad, Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alternativa Republicana, Partido Verde y Alianza Verde, junto a Podemos. La unidad de izquierda andaluza no es completa pese a este acuerdo. A la izquierda del PSOE habrá dos papeletas: la de Por Andalucía, con IU, Sumar y Podemos, entre otros, por un lado; y la de Adelante Andalucía, por otro. Esta última fuerza se ha negado siempre a la integración en una sola papeleta y reivindica su identidad propia. La integración de las fuerzas de Por Andalucía ha sido compleja puesto que los morados abrieron la opción de sumarse a la confluencia el pasado domingo. Esto provocó que las negociaciones se desarrollaran en solo una semana, en un contexto marcado por tensiones entre Podemos y Sumar. Además, uno de los principales puntos de conflicto fueron los puestos en las listas electorales, que ya estaban avanzadas antes del acuerdo. Por su parte, desde Podemos destacaron su “generosidad” para cerrar el acuerdo, aunque señalaron que no refleja “el peso político” de la formación. “Hoy es más importante defender la sanidad y la vivienda antes que cualquier cálculo partidista” La situación se parece mucho a la que vivió Por Andalucía en 2022. En aquel momento, las negociaciones también se alargaron hasta el cierre del plazo y no se llegó a tiempo para registrar el acuerdo completo. En esta ocasión, aunque hubo una negociación maratónica, la coalición logró formalizarse dentro del plazo establecido.