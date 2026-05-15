Este viernes, 15 de mayo de 2026, en España, las acciones de Utilidades Eléctricas Iberdrola (IBE)se negocian a 19,42 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 208.358. Esta cifra refleja una variación del -0,74% en comparación con el día de ayer. En los últimos 10 días, Iberdrola S.A. mostró una secuencia volátil con alternancia de avances y retrocesos, con predominio ligero de las caídas; tras repuntes intermedios y un día de estabilidad, el periodo terminó en descenso, dejando un sesgo bajista moderado. La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se ha situado en un 11.31%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 14.99%. Dado que el 11.31% es menor que el 14.99%, se puede concluir que el comportamiento de la compañía es mucho más estable en el último año. Esto sugiere que, a pesar de las fluctuaciones del mercado, la volatilidad reciente indica una menor variación en comparación con el comportamiento en el periodo anual. Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,48 euros el y un mínimo de 18,25 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de bienes o servicios, antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 5.61B, que se destina a un fondo de inversión. Iberdrola es una multinacional energética con sede en Bilbao (Torre Iberdrola) e integrante del Ibex 35. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de energía, produciendo principalmente electricidad a partir de fuentes renovables como la eólica, solar e hidráulica. Su línea de negocio se organiza en Redes, Renovables y Clientes, con filiales destacadas como ScottishPower (Reino Unido), Avangrid (EE. UU.) y Neoenergia (Brasil). Es uno de los mayores grupos eléctricos del mundo y un referente en eólica marina, redes inteligentes y transición energética.