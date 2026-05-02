El aspirante de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, pidió este sábado en Jerez de la Frontera (Cádiz) un “apoyo masivo” de cara a las elecciones del próximo 17 de mayo. Durante su intervención, señaló directamente al PP y al PSOE como responsables de la elevada tasa de desempleo que sufre la provincia gaditana. En declaraciones públicas, Gavira subrayó que Cádiz es la provincia “con más paro” de España y aseguró que los trabajadores “no tienen nada que celebrar” en el Primero de Mayo. En este sentido, acusó a populares y socialistas de “condenar” a la provincia a una realidad marcada por el desempleo, los sueldos bajos y la precariedad laboral. El dirigente de Vox también se refirió a la entrada en vigor del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, al que calificó como una “condena de muerte” para el sector primario tanto andaluz como español. Asimismo, reclamó la necesidad de un Ejecutivo andaluz que “se moje” y ponga en primer plano los intereses de los ciudadanos de la comunidad, frente a lo que describió como una actitud de “tranquilidad” por parte del actual Gobierno regional. Entre las principales líneas de su programa, Gavira defendió la “prioridad nacional”, pidió un endurecimiento de las políticas migratorias y apostó por proteger el campo andaluz frente a la competencia exterior. Además, mostró su rechazo a la Agenda 2030 y al Pacto Verde Europeo, y propuso un modelo de desarrollo que refuerce las actividades agrícolas frente a la ocupación de suelos productivos por energías renovables. En el ámbito local, el candidato se decantó por impulsar el sector del viñedo en Jerez frente a la instalación de plantas energéticas, reiterando al mismo tiempo su demanda de un “cambio de rumbo” en las políticas que se aplican en Andalucía. Para finalizar, Gavira aseguró que Andalucía “tiene potencial para ser el motor de España” y animó a los votantes a apoyar a Vox con el objetivo de situar a los andaluces “los primeros de la fila”.