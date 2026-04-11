La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró este sábado que el Gobierno está llevando a cabo la “mayor recaudación” de impuestos “a través del terror fiscal”, una estrategia que, a su juicio, está “convirtiendo España en un infierno fiscal”, especialmente perjudicial para los trabajadores autónomos. Durante una entrevista en el programa Agropopular de la Cadena Cope, la dirigente madrileña respaldó las declaraciones del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien prometió esta semana reducir la carga impositiva si llega a la Moncloa. En ese contexto, Díaz Ayuso cargó contra el “socialismo desorejado que hace que todo muera”. Ayuso cuestionó el clima existente hacia el tejido empresarial, señalando que cuando a una empresa “le va medianamente bien es sospechosa” y que “siempre hay una nueva ocurrencia” destinada a “evitar que prospere”. Frente a este escenario, reivindicó su gestión al frente de la Comunidad de Madrid, destacando la aplicación de “más de 90 reducciones y rebajas fiscales” desde su llegada al Gobierno regional. Asimismo, anunció que la próxima semana mantendrá una reunión en Bruselas con el comisario europeo de Agricultura, a quien trasladará directamente “las reivindicaciones y necesidades del campo madrileño”. En relación con el sector agrario, la presidenta autonómica lamentó su situación actual en España, que, según afirmó, se encuentra “sumido en un abandono completo a manos de burocracia y todo tipo de trabas impuestas”. Por último, Díaz Ayuso se refirió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y reconoció que le pediría “que se fuera”, aunque admitió que eso “va a ser más difícil”. En su lugar, le reclamó que “reconozca a la España real y generosa a través del campo” y que actúe en defensa de los intereses nacionales.