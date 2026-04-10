El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, emprendió este viernes un viaje oficial a China con el objetivo de consolidar vínculos políticos y económicos con la segunda economía mundial. La agenda del mandatario español combina encuentros institucionales con gestiones orientadas a captar inversiones, en un momento en el que el Ejecutivo busca fortalecer la presencia de capital extranjero en sectores estratégicos. En su primera visita oficial con carácter protocolar completo en Pekín, Sánchez participará en actos académicos y empresariales, además de recorrer instituciones de prestigio como la Universidad de Tsinghua y la Academia China de Ciencias. También visitará la tecnológica Xiaomi, símbolo del desarrollo industrial del país asiático. El viaje incluye reuniones con inversores y autoridades como el primer ministro Li Qiang y el presidente de la Asamblea Nacional Popular, Zhao Leji. En estos encuentros se prevé la firma de acuerdos bilaterales que profundicen la cooperación económica. El Gobierno español apunta a consolidar una relación estratégica con China que permita diversificar sus alianzas económicas en un escenario global incierto. La captación de inversiones chinas en sectores como tecnología, energía e infraestructura aparece como uno de los ejes centrales de la visita. La presencia de Sánchez en foros empresariales y su contacto directo con inversores reflejan una apuesta por posicionar a España como un destino atractivo dentro de Europa. Esta estrategia cobra relevancia ante la competencia de otros países por atraer capital extranjero en un contexto de desaceleración económica global. Al mismo tiempo, el Ejecutivo intenta equilibrar su política exterior entre sus socios tradicionales y nuevas potencias, en medio de tensiones comerciales y diplomáticas a nivel internacional. El viaje de Sánchez se produce en un escenario atravesado por la crisis en Oriente Medio, tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán. Esta situación condiciona la agenda internacional y también impacta en las rutas logísticas del viaje oficial. China ha valorado la posición adoptada por España en este conflicto, lo que refuerza el clima político favorable para el diálogo bilateral. Incluso, desde Pekín se respaldó a Madrid frente a amenazas comerciales del expresidente estadounidense Donald Trump. Además, las restricciones derivadas del conflicto obligaron a modificar el itinerario aéreo habitual del avión oficial, lo que evidencia cómo las tensiones internacionales inciden incluso en los aspectos operativos de la diplomacia contemporánea.