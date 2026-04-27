La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido su decisión de presentarse a las primarias de Más Madrid para ser nuevamente la candidata del partido a la Presidencia de esta comunidad en 2027 al considerar que Madrid “es el freno de todos los avances progresistas” que impulsan desde el Gobierno y acusar a la presidenta Isabel Díaz Ayuso de ‘bunkerizar’ la región. En declaraciones a los medios en el Congreso, durante la jornada parlamentaria ‘Reset al odio digital’, la ministra ha explicado que aspira a liderar una alternativa al Gobierno de Díaz Ayuso, al que ha situado como principal obstáculo para las políticas progresistas. En este sentido, ha añadido que esta región “es el laboratorio de las peores políticas trumpistas”, “el laboratorio de las peores políticas ultraderechistas”, informó EFE. García ha criticado la gestión del Gobierno regional madrileño, al que ha acusado de no haber trasladado mejoras a la ciudadanía en ámbitos como la vivienda, la sanidad o la educación, y ha asegurado que “han hecho un búnker, han bunkerizado tanto mediática como biológicamente esta región”, en referencia al modelo político del Ejecutivo autonómico. Además, ha considerado que el cambio político en la Comunidad de Madrid beneficiaría no solo al espacio progresista sino también a otras formaciones: “La mejor hoja de servicios que le puedo hacer al espacio progresista es acabar con un Gobierno de la señora Ayuso”. En relación con la compatibilidad de su actual responsabilidad en el Gobierno con una eventual candidatura ha dicho que lo va a compaginar porque le queda “casi un año de ser ministra de Sanidad”. El diputado en la Asamblea regional por Más Madrid Emilio Delgado ha anunciado este domingo que tomará la decisión sobre presentarse a las primarias del partido para encabezar las listas en las próximas elecciones autonómicas cuando este proceso se abra formalmente. Así lo han indicado a EFE fuentes próximas a Delgado, después de que el sábado la ministra de Sanidad, Mónica García, anunciara que tiene la intención de repetir como candidata por tercera vez, ya que lideró la lista de Más Madrid en las elecciones de 2021 y 2023. Desde el entorno de Delgado han explicado que se alegran de que García haya hecho ese anuncio porque ella es un destacado referente del partido. Asimismo, esperan que si se abriera un proceso de primarias se alcance una alta participación de militantes y simpatizantes. Así ocurrió, recuerdan, la última vez que hubo primarias, en 2019, cuando pudieron votar más de 15.000 personas, por lo que confían en que no haya restricciones a la hora de que tengan derecho de voto los inscritos si se abriera un proceso de cara a las elecciones de 2027.