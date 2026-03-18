La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha generado polémica al defender el papel de España en la conquista de América y asegurar que los “abusos” eran cometidos por las propias civilizaciones precolombinas. Sus declaraciones surgieron en respuesta a palabras del rey Felipe VI, quien había reconocido que durante ese proceso histórico hubo hechos que, vistos con valores actuales, no pueden generar orgullo. Según informó EFE, en una entrevista y posteriores declaraciones públicas, Ayuso reivindicó el “nuevo orden” que, según afirmó, llevaron “los de la cruz” al continente americano, al tiempo que criticó a quienes cuestionan ese legado y atribuyó la polémica a intereses políticos actuales. Ayuso sostuvo que los “abusos” en América eran los que se cometían “contra la propia población autóctona por parte de las poblaciones aztecas y mayas”, en referencia a prácticas como los sacrificios rituales. En esa línea, defendió que la llegada de los españoles implicó una transformación en la forma de entender la vida. “Había que civilizar y trasladarle al Nuevo Mundo una forma diferente de vivir” y de “entender que la vida es sagrada”, afirmó en la entrevista, en la que también respaldó la idea de que no se debe analizar el pasado con los valores del presente. Las declaraciones de Ayuso surgieron tras una intervención de Felipe VI, quien señaló que en la conquista de América hubo “mucho abuso” y que algunos hechos, analizados con criterios actuales, no pueden generar orgullo, aunque deben comprenderse en su contexto histórico. La presidenta madrileña consideró que esas palabras se produjeron “en un entorno seudoprivado” y coincidió en que el análisis del pasado debe ser más amplio. Además, pidió “dejar en paz al rey” y remarcó que ambos están “profundamente orgullosos del legado de España en México y viceversa”. Tras la polémica, Ayuso atribuyó el debate a “populistas, nacionalistas y comunistas” que, según dijo, “odian todo lo español” y buscan “retorcer el pasado con las gafas populistas del presente”. También señaló que gobiernos “populistas” de España y México impulsan estas discusiones para evitar afrontar problemas actuales. En defensa del legado español, afirmó que se llevó a América “una forma civilizada de ver la vida” a través de misiones, universidades, hospitales e infraestructuras, además de destacar el mestizaje como parte de esa herencia. Por su parte, el ministro Óscar López expresó estar “mucho más cerca” de las palabras del rey que de las de Ayuso, a quien acusó de “decir una serie de burradas para no hablar de lo importante”. Además, señaló que la presidenta debería centrarse en cuestiones como las listas de espera sanitarias en Madrid, que, según indicó, superan el millón de personas.