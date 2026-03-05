La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lanzó este jueves una dura crítica contra la política exterior del Gobierno de Pedro Sánchez y advirtió sobre posibles consecuencias para las ciudades autónomas. Durante una intervención en la Asamblea de Madrid, la dirigente del Partido Popular aseguró que la estrategia internacional del Ejecutivo “está comprometiendo” la seguridad territorial de España. En ese contexto, Ayuso sostuvo que las fronteras, las islas y las costas españolas están “totalmente desprotegidas” y lanzó una advertencia que agitó el debate político: “Las siguientes son Ceuta y Melilla”. Las declaraciones generaron una rápida reacción desde la ciudad autónoma de Ceuta, cuyo presidente, Juan Jesús Vivas, respondió públicamente y expresó que no comparte ese diagnóstico sobre la situación territorial de España. Durante el pleno de la Asamblea de Madrid, Ayuso vinculó la política internacional del Ejecutivo con un supuesto deterioro de la posición de España en el exterior. Según afirmó, la estrategia del Gobierno está “comprometiendo” la seguridad territorial del país. La presidenta madrileña aseguró que las fronteras nacionales se encuentran “totalmente desprotegidas” y responsabilizó directamente al presidente del Gobierno por esa situación. En su intervención, lanzó además una advertencia concreta sobre las ciudades autónomas del norte de África. “Las siguientes son Ceuta y Melilla”, afirmó Ayuso durante el debate parlamentario, en el marco de una interpelación del grupo socialista sobre su posición ante la guerra abierta por Estados Unidos e Israel contra Irán. En su intervención parlamentaria, la presidenta madrileña también criticó la relación del Gobierno con Marruecos. Según dijo, la actuación del Ejecutivo podría derivar en concesiones estratégicas. Además, cuestionó el posicionamiento del Gobierno frente al conflicto internacional y criticó el uso del lema contra los conflictos armados. “¿'No a la guerra’? Claro que ‘No a la guerra’, y que acabe cuanto antes”, afirmó antes de agregar que el presidente del Gobierno se comporta como “un líder infantil”. Las declaraciones de Ayuso provocaron una reacción desde Ceuta. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, expresó públicamente que no comparte el diagnóstico planteado por la presidenta madrileña. “No las comparto, los ceutíes deben tener la tranquilidad y la seguridad de que nuestra integridad y soberanía están garantizadas por el ordenamiento constitucional y el Estado, cualquiera que sea el color político del Gobierno de la Nación”, declaró. Vivas también subrayó el vínculo histórico y jurídico de la ciudad con España. “Ceuta ha sido, es y será España porque lo ampara la ley, lo acredita la historia y lo quieren los ceutíes, todos los ceutíes, recen como recen y se llamen como se llamen”. El intercambio de declaraciones reavivó el debate político sobre la seguridad territorial y el papel de la política exterior española. Las palabras de Ayuso situaron nuevamente en el centro del debate a Ceuta y Melilla. La presidenta madrileña vinculó sus críticas con la estrategia internacional del Gobierno y con la relación con distintos actores internacionales. En ese marco, también sostuvo que la política exterior del Ejecutivo se desarrolla sin pasar por el Congreso. Mientras tanto, desde Ceuta se intentó transmitir un mensaje de tranquilidad institucional. Vivas insistió en que la soberanía española sobre la ciudad está garantizada por el marco constitucional y por la voluntad de sus ciudadanos.