La ministra de Sanidad, Mónica García, anunció este sábado su decisión de presentarse a las primarias de Más Madrid con el objetivo de volver a ser la candidata del espacio político a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Su intención es competir por la Puerta del Sol frente a la actual presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de cara a las elecciones autonómicas del próximo año. El anuncio tuvo lugar durante la III edición de la verbena La Madrileña, un acto organizado por Más Madrid en el auditorio del parque Paraíso, ubicado en el barrio madrileño de San Blas-Canillejas, y fue celebrado públicamente por la coalición Sumar. Durante su intervención, García dejó clara su motivación política y personal, afirmando: “Quiero ser la presidenta de la Comunidad de Madrid, quiero que se vaya Ayuso, quiero que se vayan sus políticas dañinas, quiero hacerme cargo y quiero que merezca la pena militar, quiero que merezca la pena hacer política y quiero que merezca la pena pelear contra ese Goliat que nos ha hecho tanto daño”. Según la ministra, uno de los principales desafíos para Más Madrid es “poner fin al satélite de la ola reaccionaria” en el país, que identificó directamente con “no es otro que el Gobierno de la señora Ayuso”. García aludió también a la situación política internacional para reforzar su mensaje, señalando: “Lo que empezó en Hungría tiene que seguir en Madrid”, en referencia a la derrota del líder ultraderechista Viktor Orbán en las recientes elecciones presidenciales húngaras. En esa línea, se mostró convencida de que, así como Orbán ha “caído”, también ocurrirá lo mismo con Ayuso y su “modelo de ‘prioridad nacional’ para los fondos buitres”. La dirigente de Más Madrid subrayó que “el punto de inflexión pasa por aquí”, ya que, a su juicio, Madrid se ha convertido en el “laboratorio de las políticas ultras”. En este contexto, explicó que Vox no consigue crecer en la región porque “la ultraderecha ya la encarna Ayuso” y su “parque temático de políticas neoliberales”. Para García, el impacto negativo de la gestión del Gobierno regional es innegable. El “daño” provocado por la presidenta autonómica es, en sus palabras, “imperdonable”, motivo por el que considera que “la próxima estación es acabar con ese daño y acabar con ese gobierno”. La ministra defendió que alcanzar ese objetivo “no es imposible” y aseguró que su trayectoria como médica y responsable ministerial le ha enseñado que transformar la realidad implica abordar los problemas desde su raíz, “remangarte” y “hacerte cargo”. En un mensaje dirigido a la militancia y simpatizantes, reafirmó su decisión personal: “Tenemos que gobernar Madrid y, después de mucho tiempo, después de mucho pensarlo, he tomado una decisión y, si me acompañáis y me dais vuestro respaldo, quiero ser la presidenta de la Comunidad de Madrid”. García destacó que el futuro que defiende no está marcado por el conflicto ni por el extremismo. En este sentido, señaló que el porvenir “no está lleno de guerras, no está lleno de gente injusta, no está lleno de ultras” y añadió que, si en Más Madrid pensaran que ese futuro es fácil de alcanzar, “estaríamos en el PP repartiendo sobres, recibiendo prebendas y yendo a ver a fondos buitre”. La decisión de la ministra cuenta con el apoyo explícito de la coalición Sumar, en la que Más Madrid se integra a nivel estatal. Desde el movimiento aseguraron que no existe una candidata mejor posicionada para disputar el Gobierno regional a Isabel Díaz Ayuso y expresaron su voluntad de ponerse “desde ya” al servicio de Más Madrid para “desalojar” al Partido Popular “de una vez por todas” de las instituciones madrileñas. Cabe recordar que en las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023, con Mónica García como cabeza de lista, Más Madrid obtuvo 27 escaños, los mismos que el PSOE liderado entonces por Juan Lobato, aunque superándolo en número de votos. De esta manera, el partido consolidó su papel como segunda fuerza política en la Asamblea de Madrid, una posición que ya había alcanzado en los comicios de 2021.