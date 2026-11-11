Cómo cuidar el pequeño agujero del móvil para mantener la calidad del sonido

Los teléfonos móviles incorporan numerosos componentes que resultan fundamentales para su funcionamiento diario. Entre ellos destaca un pequeño agujero situado junto al puerto de carga, en la parte inferior de muchos dispositivos, cuya función está relacionada con la captación de sonido y la comunicación.

En numerosos modelos, esta abertura corresponde al micrófono principal del teléfono, encargado de recoger la voz durante las llamadas, los mensajes de audio y las grabaciones. Además, algunos dispositivos cuentan con micrófonos secundarios que trabajan de forma conjunta para mejorar la claridad del sonido y reducir los ruidos del entorno.

Para qué sirve el pequeño agujero que está junto al puerto de carga del móvil

El pequeño orificio ubicado en la parte inferior de muchos teléfonos permite que las ondas sonoras lleguen al micrófono integrado. Este componente transforma el sonido en señales eléctricas que posteriormente se procesan para transmitir la voz durante una conversación o almacenar una grabación.

Sony Xperia 10 II: tiene un solo agujerito visible junto al USB-C. kakakumag

Su ubicación responde al diseño habitual de los teléfonos inteligentes, ya que el borde inferior queda relativamente cerca de la boca cuando el usuario sostiene el dispositivo para realizar una llamada. De esta manera, el micrófono puede captar la voz con mayor claridad.

En determinados modelos, el teléfono también utiliza otros micrófonos distribuidos por la carcasa. Estos componentes permiten registrar sonidos desde distintas posiciones y aportan información que el sistema procesa para mejorar la calidad del audio.

Cómo ayudan los micrófonos secundarios a reducir el ruido ambiente

Los teléfonos compatibles con sistemas de reducción de ruido utilizan varios micrófonos para captar tanto la voz del usuario como los sonidos presentes a su alrededor. Esta tecnología resulta especialmente útil en calles transitadas, estaciones de transporte y espacios con numerosas conversaciones simultáneas.

El procesamiento digital analiza las señales recogidas por los diferentes micrófonos y permite distinguir mejor la voz principal de los sonidos ambientales. A partir de esa información, el dispositivo puede atenuar parte del ruido de fondo y favorecer una comunicación más clara.

Fabricantes como Samsung incorporan funciones específicas para mejorar la calidad de las llamadas. En determinados dispositivos Galaxy, el modo de micrófono permite optimizar la voz y disminuir los sonidos del entorno. Xiaomi también identifica micrófonos secundarios destinados a la reducción de ruido durante llamadas y grabaciones.

Cómo cuidar el pequeño agujero del móvil para mantener la calidad del sonido

El correcto funcionamiento del micrófono depende también de su estado de conservación. La acumulación de polvo, suciedad o humedad alrededor de la abertura puede afectar la captación del sonido y provocar que la voz se escuche con menor intensidad.

Samsung recomienda revisar periódicamente las aberturas del micrófono y comprobar que las fundas y los protectores permitan el paso del sonido. Para limpiar la superficie, conviene utilizar un paño suave y seco, con especial cuidado de mantener intactos los componentes internos.

También es importante identificar correctamente cada abertura del dispositivo. Algunos teléfonos incorporan el orificio de extracción de la tarjeta SIM cerca del puerto de carga, por lo que resulta conveniente consultar el manual del fabricante antes de utilizar la herramienta de expulsión.

De esta forma, un componente de apenas unos milímetros contribuye a una de las funciones esenciales del teléfono móvil: captar la voz y facilitar conversaciones y grabaciones con mayor claridad, incluso en entornos con ruido ambiente.