Este viernes, 18 de septiembre de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 96.817 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de -0,2%.

La cotización del euro frente al rublo ruso cayó -0.74% en la última semana, pero acumula un alza de 7.73% en el último año, reflejando una tendencia anual positiva pese al retroceso reciente.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

Hoy, la cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva, tras varios días de fluctuaciones. Esto sugiere un posible aumento en la confianza de los inversores y un fortalecimiento de la moneda en relación con su comportamiento reciente.

El análisis de esta tendencia indica que, si se mantiene, podríamos estar ante un cambio en la percepción del mercado hacia el rublo, lo cual podría influir en la economía local a corto plazo.

La volatilidad económica del Euro y el rublo ruso en la última semana fue de 2.97%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 13.52%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 101,1 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.

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