Este 18 de septiembre de 2026, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) han iniciado su jornada en España cotizando a 3.67 euros por unidad en el IBEX 35. En esta apertura, se ha registrado un volumen de negociación de 513,859 acciones, lo que representa una variación del -2.16% en comparación con el día anterior.

En los últimos diez días, la cotización de Telefonica inició con volatilidad, encadenó una racha amplia de alzas y cerró con leve corrección, dejando un saldo claramente positivo.

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana se sitúa en 17.38%, lo cual es significativamente menor que la volatilidad anual de 25.37%. Esto indica que, a pesar de las fluctuaciones posibles, el comportamiento de la acción en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su rendimiento a lo largo del último año.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,95 euros el y un mínimo de 3,11 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -49M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Telefónica

Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones con sede en Madrid (Distrito Telefónica, Las Tablas). Se dedica a ofrecer servicios de telefonía fija y móvil, banda ancha y fibra, televisión de pago y soluciones digitales; produce y opera redes y plataformas de conectividad.

Su negocio se articula en consumo, empresas y mayorista, con marcas como Movistar (España y Latinoamérica), O2 (Europa) y Vivo (Brasil), además de Telefónica Tech (cloud, ciberseguridad, IoT y datos). Cotiza en el Ibex 35 y tiene amplia presencia en Europa y Latinoamérica, con foco en 5G y despliegue de fibra óptica.

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