Fracasaron al arrojar dos millones de neumáticos al océano: más de 50 años después aún enfrentamos las consecuencias.

A lo largo de los años, las políticas orientadas al cuidado del medioambiente y a la lucha contra el cambio climático han cobrado cada vez más fuerza. Sin embargo, aunque muchas de estas iniciativas buscan proteger los océanos, no todas han dado los resultados esperados.

Uno de los ejemplos más emblemáticos ocurrió en medio del mar. Se trata de una política implementada a principios de la década de 1970 que, pese a haber sido concebida como una solución ambiental, terminó convirtiéndose en un problema con el que las autoridades aún lidian en 2026, más de medio siglo después.

Fracasaron al arrojar dos millones de neumáticos al océano: más de 50 años después aún enfrentamos las consecuencias. (Imagen ilustrativa creada con IA). ChatGPT

Qué fue el arrecife osborne, el proyecto de dos millones de neumáticos

Este error ecológico de significación histórica se identifica como el Arrecife Osborne, un proyecto en el que fueron arrojados aproximadamente dos millones de neumáticos en la costa de Fort Lauderdale, en Florida, con la finalidad de crear un amplio arrecife artificial.

La iniciativa fue promovida por la empresa Broward Artificial Reef Inc., que sugirió la utilización de las ruedas para ampliar un arrecife de hormigón que ya existía.

En aquella época, Florida se encontraba ante un problema creciente: la acumulación de millones de neumáticos en desuso, de manera que la propuesta parecía abordar dos desafíos simultáneamente. Sus promotores afirmaban que los corales colonizarían la superficie de caucho y que, con el paso del tiempo, se generaría un nuevo hábitat para la vida marina.

Convencido por la premisa y contando con el apoyo de empresas como Goodyear, el Gobierno de Estados Unidos respaldó la iniciativa. Las ruedas fueron depositadas en aproximadamente 15 hectáreas del fondo marino, a una profundidad de unos 20 metros.

Fracasaron al arrojar dos millones de neumáticos al océano: más de 50 años después aún enfrentamos las consecuencias. Gemini

Causas del fracaso del arrecife artificial de neumáticos

Con el propósito de erigir el arrecife, aproximadamente dos millones de neumáticos fueron organizados en bloques de tres o cuatro unidades, fijados mediante bandas de nailon y clips de acero galvanizado.

No obstante, las llantas no fueron rellenadas con hormigón, lo que las llevó a permanecer llenas de aire y agua, dotándolas de una ligereza relativa en el fondo marino.

El inconveniente surgió en años posteriores. El agua salina deterioró por completo los clips de acero, mientras que el incessante movimiento de las olas erosiona y eventualmente rompió las bandas de nailon al frotarse contra el caucho.

Como resultado, la estructura se fragmentó y los neumáticos quedaron desamparados, siendo arrastrados por las corrientes, las tormentas tropicales y los huracanes.

El grave impacto de los neumáticos en el ecosistema marino

Al quedar sueltos, los neumáticos comenzaron a impactar contra los arrecifes naturales, rompiendo corales que habían requerido décadas e incluso siglos en desarrollarse.

Algunas llantas recorrieron cientos de kilómetros hasta aparecer en playas y aguas de Carolina del Norte, lo que refleja la magnitud del problema.

Los científicos comprobaron que los corales nunca lograron adherirse al caucho como se esperaba. Con el paso del tiempo, los neumáticos también empezaron a liberar compuestos químicos derivados de su lenta degradación, lo que incrementó la contaminación del ecosistema marino.