Este martes, 15 de septiembre de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 97.714 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de 0,13%.

En el mercado Euro–rublo ruso (EUR/RUB), la última semana mostró una variación de -1.27%, mientras que en el último año la cotización subió 7.07%, sugiriendo una tendencia alcista de fondo pese al retroceso reciente.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

Hoy, la cotización del rublo ha mostrado una leve tendencia al alza, siguiendo un comportamiento positivo en comparación con los días anteriores. Este cambio sugiere que la moneda está ganando estabilidad y confianza en el mercado.

El aumento en la cotización del rublo puede indicar una mejora en la percepción económica, lo cual podría atraer más inversiones y fortalecer la divisa en el corto plazo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro frente al rublo ruso, con un 9.71 %, es significativamente menor que la volatilidad anual del 13.54 %, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 101,1 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.

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