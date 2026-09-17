Este jueves, 17 de septiembre de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 96.658 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de -0,24%.

En el cruce entre el euro y el rublo ruso, la última semana registró una caída de -0.95%, mientras que en el último año la cotización acumula un aumento de 6.94%, indicando una tendencia anual positiva pese al ajuste reciente.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización de la monedarublo ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días pasados, evidenciando un aumento progresivo que podría indicar una mayor estabilidad en su valor. En los últimos tres días, el fortalecimiento de la moneda parece haber sido impulsado por factores económicos favorables.

Este comportamiento sugiere que los inversores están recuperando la confianza en la moneda, lo que podría traer consigo un periodo de mayor estabilidad económica en el futuro cercano.

La volatilidad económica del Euro frente al rublo ruso en la última semana, con un 2.99%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 13.53%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 101,1 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.

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