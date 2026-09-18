La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

Este 18 de septiembre de 2026, las acciones de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) abren en el IBEX 35 con un precio de 43.49 euros por unidad, experimentando un volumen de negociación de 8,028 títulos. Esta cifra representa una variación del -0.53% en comparación con el día anterior, indicando un ligero retroceso en el valor de la compañía en el mercado español.

En los últimos 10 días, Endesa SA mostró una tendencia alcista: siete avances y tres caídas, con dos rachas de tres subidas seguidas y cierre a la baja, señal de fortaleza con pausas.

La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de Endesa en la última semana ha alcanzado un 22.43%, lo que es superior a su volatilidad anual del 19.64%. Este incremento sugiere que el comportamiento de la empresa es inestable, evidenciando muchas variaciones en su desempeño reciente.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 43,72 euros el y un mínimo de 29,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.89B, lo que refleja el fondo de inversión disponible.

La Bolsa de España. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La historia de Endesa

Endesa es una compañía del Ibex 35 con sede en Madrid. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas, produciendo energía a partir de renovables (eólica, solar, hidráulica), nuclear y ciclos combinados de gas.

Sus líneas de negocio abarcan Generación, Redes (e-distribución), Comercialización (Endesa Energía) y servicios de eficiencia y movilidad eléctrica (Endesa X/Endesa X Way). Dato de interés: es parte del grupo Enel, opera principalmente en España y Portugal y atiende a millones de clientes mientras avanza en la descarbonización de su mix.

Contenido generado por inteligencia artificial.