En la apertura de mercados de este viernes, 18 de septiembre de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK) en el IBEX 35 se negocian a 12,98 euros y registran un volumen de 181540 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -0,15% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA mostró un claro sesgo bajista: caídas al inicio, breve repunte a mitad y prolongada debilidad al cierre.

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana se sitúa en un 10.33%, mientras que la volatilidad anual ha llegado a un 24.44%. Dado que el 10.33% es menor que el 24.44%, podemos concluir que el comportamiento de CaixaBank en el último año ha sido mucho más estable en comparación con el comportamiento reciente, lo que sugiere una menor cantidad de variaciones en su rendimiento en la última semana.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 13,52 euros el y un mínimo de 9,48 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deductar los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que corresponde al fondo de inversión tras deducir todos sus gastos.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es un grupo financiero español que cotiza en el IBEX 35, con sede social en Valencia. Se dedica a la banca universal y “produce” servicios financieros: cuentas, préstamos e hipotecas, inversión y ahorro, seguros, pagos y financiación al consumo.

Su línea de negocio abarca banca minorista y de empresas, banca corporativa y de inversión, seguros y pensiones (VidaCaixa), pagos y consumo (CaixaBank Payments & Consumer) y microcréditos (MicroBank), con presencia en Portugal vía Banco BPI. Datos de interés: líder en España por activos y clientes tras la fusión con Bankia (2021), amplia red física y digital (imagin), accionariado de referencia de CriteriaCaixa y una participación relevante del Estado.

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