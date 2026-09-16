Este miércoles, 16 de septiembre de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 97.153 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de -0,05%.

En el cruce euro/rublo ruso, la última semana registró un leve retroceso de -0.34%, mientras que en el último año acumuló un avance de 6.73%, indicando una tendencia anual al alza pese a la corrección reciente.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

Hoy, la cotización del rublo muestra una leve recuperación en comparación con los días anteriores, lo que indica que la tendencia es positiva. Este cambio sugiere un leve fortalecimiento de la moneda en medio de fluctuaciones recientes.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta tendencia podría ser transitoria y sujeta a cambios en función de factores económicos externos. Un análisis a más largo plazo permitirá comprender mejor la estabilidad del rublo en el mercado.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y rublo ruso es del 8.85%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.54%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 101,1 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.

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