En el día de hoy, 18 de septiembre de 2026, las acciones de Repsol (REP) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 29.43 euros por unidad. Este movimiento se produce en un contexto de negociación activa, alcanzando un volumen de 68,734 acciones. Sin embargo, la cotización revela una disminución del -1.11% en comparación con la jornada anterior, lo que ha generado inquietud entre los inversores del sector de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles.

En los últimos diez días, Repsol inició con cinco avances consecutivos, luego alternó movimientos reflejando volatilidad y cerró el periodo con balance positivo.

La variación del Repsol durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Repsol se ha situado en un 26.34%, lo cual es inferior a la volatilidad anual del 31.33%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, presentando menores variaciones en comparación con el promedio anual. Esta tendencia sugiere una cierta calma en los movimientos de su cotización en el corto plazo, lo que podría ser favorable para los inversores que buscan estabilidad.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 29,76 euros el y un mínimo de 15,3 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se establece en 1.76B, reflejando el fondo de inversión disponible.

Fuente: Pixabay Fuente: Pixabay

La historia de Repsol

Repsol es una compañía energética integrada con sede en Madrid (Campus Repsol). Su actividad incluye exploración y producción, refino y química, negocio comercial (movilidad, luz y gas) y generación baja en carbono/renovable.

Produce petróleo y gas, combustibles (gasolina, diésel, queroseno y GLP), químicos y lubricantes, además de electricidad. Cotiza en el Ibex 35, opera internacionalmente, cuenta con una amplia red de estaciones de servicio y persigue cero emisiones netas en 2050.

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