Este viernes, 18 de septiembre de 2026, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG)se negocian a 16,7 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 31.807. Esta cifra refleja una variación del -0,71% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Enagás S.A. mostró volatilidad: comenzó alternando caídas y rebotes, encadenó dos descensos a mitad de periodo, luego registró tres avances consecutivos y terminó con un retroceso. El balance sugiere ausencia de tendencia clara a corto plazo.

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás durante la última semana se ha situado en un 21.53%, mientras que su volatilidad anual es del 22.01%. Dado que 21.53% es menor que 22.01%, esto indica que el comportamiento de Enagás ha sido mucho más estable en el último año, con menos variaciones en comparación con su volatilidad anual.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,58 euros el y un mínimo de 12,91 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La Bolsa de España. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La historia de Enagás

Enagás es el operador del sistema gasista en España y forma parte del Ibex 35. Con sede en Madrid, se dedica al desarrollo, operación y mantenimiento de infraestructuras de gas natural (redes de transporte, plantas de regasificación y almacenamientos). No produce gas; su “producto” son servicios de transporte, regasificación y equilibrio del sistema.

Su línea de negocio principal es regulada en España y la complementa con participaciones internacionales e iniciativas de transición energética (hidrógeno renovable y biometano), como el corredor H2Med. Datos de interés: fundada en 1972, actúa como Gestor Técnico del Sistema, opera una amplia red troncal con varias plantas de GNL y está adaptando esa red a gases renovables.

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