En la apertura de mercados de este jueves, 6 de agosto de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK) en el IBEX 35 se negocian a 12,86 euros y registran un volumen de 225984 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,82% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, Caixabank SA mostró un sesgo alcista con 6 jornadas de subidas y 4 de bajadas; tras tres caídas iniciales, se recuperó con rachas de avances y cerró con impulso positivo.

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La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana se sitúa en 9.83%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 25.03%. Esto indica que el comportamiento de CaixaBank ha sido mucho más estable durante la última semana en comparación con el año anterior, donde se experimentaron muchas más variaciones. Esta diferencia en las cifras sugiere un periodo reciente de menor inestabilidad en sus operaciones financieras.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 13,3 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Al considerar todos los gastos, la ganancia final se eleva a 5.79B, que corresponde al fondo de inversión disponible después de realizar todas las deducciones necesarias.

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La historia de CaixaBank

CaixaBank, S.A. es un banco español del Ibex 35 con sede social en Valencia y sede operativa en Barcelona. Se dedica a la banca universal y presta servicios financieros a particulares, pymes y grandes corporaciones.

Produce y comercializa cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, fondos, seguros y soluciones de pago; sus líneas de negocio son banca minorista, empresas e institucional, gestión de activos, seguros y banca privada. Datos de interés: es de los mayores bancos por activos tras la fusión con Bankia (2021), con gran red de oficinas y cajeros, fuerte apuesta digital (CaixaBankNow e imagin) y principal accionista la Fundación Bancaria “la Caixa” vía CriteriaCaixa.