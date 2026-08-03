La cotización de las activos del banco CaixaBank (CABK) en la apertura de mercados en España este lunes, 3 de agosto de 2026 es de 12,68 euros y fijan un total de 201.513 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,92%.

En los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA comenzó con dos avances, atravesó una fase de debilidad con tres retrocesos consecutivos y cerró con tres repuntes seguidos, dejando un saldo neto positivo y señal de impulso alcista.

La variación del CaixaBank durante la última semana

En la última semana, CaixaBank ha experimentado una volatilidad del 46.99 %, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 25.12 %. Esta diferencia sugiere que el comportamiento de CaixaBank es inestable y presenta muchas variaciones en su desempeño reciente.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 13,3 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Al considerar todos los gastos, la ganancia final se eleva a 5.79B, que corresponde al fondo de inversión disponible después de realizar todas las deducciones necesarias.

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La historia de CaixaBank

CaixaBank, S.A. es un banco español del Ibex 35 con sede social en Valencia y sede operativa en Barcelona. Se dedica a la banca universal y presta servicios financieros a particulares, pymes y grandes corporaciones.

Produce y comercializa cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, fondos, seguros y soluciones de pago; sus líneas de negocio son banca minorista, empresas e institucional, gestión de activos, seguros y banca privada. Datos de interés: es de los mayores bancos por activos tras la fusión con Bankia (2021), con gran red de oficinas y cajeros, fuerte apuesta digital (CaixaBankNow e imagin) y principal accionista la Fundación Bancaria “la Caixa” vía CriteriaCaixa.