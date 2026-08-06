La cotización de las activos de Servicios de Gas Enagás (ENG) en la apertura de mercados en España este jueves, 6 de agosto de 2026 es de 16,89 euros y fijan un total de 6.846 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,54%.

En los últimos 10 días, Enagás S.A mostró sesgo bajista, con más descensos que alzas y dos sesiones planas; se observó una racha de tres caídas consecutivas a mitad del periodo y un rebote al cierre, lo que sugiere debilidad con intentos de recuperación.

La variación del Enagás durante la última semana

En la última semana, Enagás mostró una volatilidad del 11.35%, que es menor que su volatilidad anual de 21.98%. Esto significa que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior, indicando una disminución en las variaciones de su precio en el corto plazo.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,58 euros el y un mínimo de 12,91 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos, incluyendo el fondo de inversión.

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La historia de Enagás

Enagás es el operador del sistema gasista en España e integrante del Ibex 35. Con sede en Madrid, se dedica al desarrollo, operación y mantenimiento de la red de transporte de gas natural, plantas de regasificación y almacenamientos subterráneos.

No produce gas; su negocio es prestar servicios regulados de transporte, regasificación y almacenamiento, además de gestionar el sistema y participar en infraestructuras energéticas dentro y fuera de España. Datos de interés: fundada en 1972, cotiza como BME: ENG y está impulsando gases renovables (biometano e hidrógeno verde) y proyectos como el corredor H2Med.