La cotización de las activos de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en la apertura de mercados en España este jueves, 6 de agosto de 2026 es de 3,66 euros y fijan un total de 527.482 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo muestra una modificación de del 1,36%.

En los últimos 10 días, la cotización de Telefonica encadenó tres subidas, luego tres caídas que recortaron lo ganado y un final volátil con alternancia; el saldo es prácticamente neutro, con leve sesgo bajista pese a cerrar al alza.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana se ha registrado en un 21.83%, lo que representa un comportamiento más estable en comparación con su volatilidad anual del 25.24%. Dado que la volatilidad de la última semana es menor que la anual, se puede concluir que la empresa ha experimentado un comportamiento más constante y menos inestable en comparación con las fluctuaciones del último año.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,98 euros el y un mínimo de 3,14 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -49.00M, que se obtiene tras deducir todos sus gastos, resultando en un fondo de inversión negativo.

La historia de Telefónica

Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones que cotiza en el Ibex 35, con sede en el Distrito Telefónica (Las Tablas), Madrid. Se dedica a prestar servicios de telefonía fija y móvil, internet de banda ancha y fibra y televisión de pago para particulares y empresas.

Opera con las marcas Movistar, O2 (España, Reino Unido y Alemania) y Vivo (Brasil) y organiza su actividad por regiones (España, Alemania, Reino Unido, Brasil e Hispanoamérica). Su línea de negocio combina conectividad (fibra y 5G) y servicios digitales (cloud, ciberseguridad, IoT y big data); fundada en 1924, mantiene una amplia presencia en Europa y Latinoamérica y una de las mayores redes de fibra de Europa.