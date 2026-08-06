En la apertura de mercados de este jueves, 6 de agosto de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) en el IBEX 35 se negocian a 20,68 euros y registran un volumen de 176309 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,49% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, Iberdrola S.A. registró avances al inicio, luego tres jornadas de retrocesos, una recuperación, un día sin cambios, un nuevo descenso y cierre con dos alzas, con saldo ligeramente positivo y variaciones irregulares.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Iberdrola durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Iberdrola se ha situado en un 6.35%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.75%. Esto sugiere que, a pesar de las fluctuaciones del mercado, la acción de Iberdrola ha experimentado menos variaciones recientes, alineándose con un patrón de estabilidad en el último año.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,41 euros el y un mínimo de 17,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, representando la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos. Por otro lado, su ganancia final es de 5.61B, que se obtiene después de deducir todos los gastos operativos generales.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una compañía energética española con sede en Bilbao. Se dedica a generar, distribuir y comercializar electricidad, producida principalmente a partir de fuentes renovables como la eólica, la solar y la hidráulica y opera redes inteligentes.

Su negocio se organiza en Redes, Renovables y Generación y Clientes, con actividad en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid), Brasil (Neoenergia) y México. Es una de las mayores eléctricas del mundo, cotiza en el Ibex 35 y destaca por su liderazgo en eólica y su apuesta por la descarbonización y el hidrógeno verde.