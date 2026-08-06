En la apertura de mercados de este jueves, 6 de agosto de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en el IBEX 35 se negocian a 25,46 euros y registran un volumen de 51380 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,43% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Repsol mostró un patrón mayormente bajista: tres caídas iniciales, un breve rebote de dos sesiones, cuatro descensos posteriores y un cierre con leve recuperación, dejando un balance negativo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana ha sido del 14.11%, mientras que su volatilidad anual ha alcanzado el 31.04%. Dado que el 14.11% es menor que el 31.04%, podemos concluir que su comportamiento en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior. Esto sugiere que, a corto plazo, Repsol ha experimentado menos variaciones en su desempeño económico.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 26,5 euros el y un mínimo de 15,3 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, la cual se obtiene después de descontar todos sus gastos y destinar un fondo de inversión.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

La historia de Repsol

Repsol es una compañía energética integrada con sede en Madrid (Campus Repsol) y amplia presencia internacional; forma parte del Ibex 35. Se dedica a la exploración y producción de hidrocarburos, al refino y la química y a la generación y comercialización de energía.

Produce combustibles, gas, electricidad y productos petroquímicos y desarrolla biocombustibles, hidrógeno y renovables. Sus líneas de negocio abarcan Upstream, Industrial, Cliente (estaciones de servicio, GLP, luz y gas) y Renovables/Generación baja en carbono, con objetivo de ser neutra en carbono en 2050.